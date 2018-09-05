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Кредитную карту «100 дней без %» от Альфа-Банка можно оформить в сети магазинов Связной

5 сентября 2018

Объединённая компания Связной | Евросеть и Альфа-Банк расширили сотрудничество, теперь в магазинах Связного клиенты могут оформить кредитную карту «100 дней без %» и карту рассрочки «Вместо денег» от Альфа-Банка.

При этом кредитное предложение «100 дней без %» доступно во всех магазинах Связного по всей России, а карту рассрочки «Вместо денег» можно оформить в 50 магазинах сети при условии оформления pos-кредита. Предложение будет масштабировано на все точки ритейлера.

В магазинах Связного клиенты могут оформить кредитную карту «100 дней без %» на 100 дней пользования без процентов и с 0% комиссией за перевод задолженности. При этом кредит можно погасить без комиссии онлайн, картами других банков или наличными в банкоматах. Кроме того, владельцы карты могут снять в банкоматах без процентов до 50 тысяч рублей. С картой рассрочки «Вместо денег» можно купить в рассрочку любой товар в любом магазине по всему миру, срок рассрочки составляет до 24 месяцев.

«Одна из главных задач для нас — постоянное внедрение новых сервисов, которые станут помощником в повседневной жизни клиента — будь то покупка последней модели гаджета или удобное пользование банковскими услугами. А партнество с таким флагманом банковского рынка как Альфа-Банк — это еще больше возможностей для наших клиентов: теперь обращаясь в Связной, они получают широкий выбор интересных и выгодных предложений от одного из лучших банков России», — комментирует директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании Связной | Евросеть Антон Павлов.

«Проект оформления карт в Связном значительно расширил географию выдачи карт. Клиентам доступна возможность оформить и получить карту в непосредственной близости к своему месту проживания или работе, не надо приходить в отделение банка. Активное расширение сети отделений — дорогое удовольствие, а кроме того, сегодня почти все операции можно сделать в интернет или мобильном банке. Именно поэтому наше сотрудничество с ритейлером выглядит еще привлекательнее — мы смогли предложить востребованные финансовые продукты в актуальное время и в удобном месте», — прокомментировал директор по партнерам розничного бизнеса Альфа-Банка Даниил Поколодный.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.
Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.
Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

* По числу собственных магазинов, работающих в сети


/ СИА /
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