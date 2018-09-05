Прибыль банка «Восточный» по итогам I полугодия 2018 года по МСФО составила 4,03 млрд рублей

Банк «Восточный» подвел итоги работы за I полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прибыль банка «Восточный» по МСФО за первые 6 месяцев 2018 года составила 4,03 млрд рублей.

I полугодие 2018 года отмечено стабилизацией кредитного портфеля физлиц, за счет взвешенного подхода к формированию доходности с учетом риска, при этом следует отметить рост брутто розничного кредитного портфеля на 4%.

Кроме того, сократились административные расходы (на 12%) и расходы на персонал (на 14%) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Снижение было достигнуто благодаря следованию политике контроля затрат, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации бизнес-процессов.

Чистый комиссионный доход банка увеличился на 43% (или на 1,6 млрд рублей) во многом благодаря росту дохода от гарантийного бизнеса на 94% (или на 533 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

«Достигнутые в I полугодии 2018 года результаты демонстрируют, что прибыль банка «Восточный» стала стабильной и органичной, и подтверждают правильность выбора модели ведения бизнеса, в рамках которой банк «Восточный» трансформируется из розничного в универсальный. Так, еще в 2015 году почти 100% доходов банка приходилось на беззалоговое потребительское кредитование. В первом полугодии 2018 г. доходы от таких новых для банка «Восточный» направлений, как услуги малому и среднему, корпоративному бизнесу, развитие ипотечного кредитования и залоговых кредитов, а также доходы от предоставления банковских гарантии составили более 25% от общих доходов банка. При общем росте доходов одной из стратегических задач банка «Восточный» является доведение доли доходов от этих новых и более устойчивых направлений до 40%», – прокомментировал Вячеслав Арутюнян, и.о. Председателя Правления банка «Восточный».

Во II квартале 2018 г. банк «Восточный» значительно обновил свою продуктовую линейку как для физических, так и для юридических лиц. В мае банк представил уникальный проект для пенсионеров, который предлагает перевести пенсию без посещения отделения Пенсионного фонда на дебетовую доходную карту «Тепло». Карта обладает рядом важных преимуществ для таких требовательных клиентов, как пенсионеры: до 7% на остаток средств, повышенный кэшбек 5% при покупке по карте лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, держателям карты доступен беспрецедентный пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий в себя дистанционные медицинские консультации. Согласно данным первых трех месяцев по операциям держателей карты «Тепло», 53% клиентов предпочитают использовать ее как платежное средство и только 6% полностью снимают пенсионные средства с нее.

В июне была запущена новая карта «Рассрочка на все», предусматривающая беспроцентный льготный период в размере 90 дней, который распространяется не только на безналичные покупки в любых точках продаж (включая интернет-магазины), но и на снятие наличных. Несмотря на то, что карта «Рассрочка на всё» является новым продуктом в линейке банка «Восточный», всего за первый месяц своего существования она уже стала популярной: рост спроса еженедельно растет на 20% от первых дней продаж.

В рамках сотрудничества с ДОМ.РФ банк «Восточный» в июне 2018 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. На этапе пилота ипотека предлагается в Сахалинской и в Ивановской областях, но в ближайшее время планируется существенное расширение географии.

Заметны успехи и в залоговом кредитования. За первые 6 месяцев 2018 года банк «Восточный» выдал в 3 раза больше кредитов под залог недвижимости, чем за аналогичный период 2017 года. Средняя сумма такого кредита в I полугодии 2018 года составила 880 000 рублей. Напомним, что в рамках кредита под залог недвижимости в банке «Восточный» можно получить до 30 млн рублей.

Динамично растет и POS-направление. Так, за первые 6 месяцев 2018 года количество выданных банком «Восточный» POS-кредитов выросло на 63,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост партнерской базы за 6 месяцев 2018 года составил более 40%. Среди партнеров банка – сеть «Связной», сервис ремонта бытовой техники RBT, мебельные магазины.

В апреле 2018 года на рынок инвестиций вышла Управляющая компания «Восточный Капитал» – 100% дочернее предприятие банка «Восточный». УК «Восточный Капитал» представила два новых открытых паевых инвестиционных фонда, ориентированных на российский рынок акций и облигаций: «Восточный Капитал – Акции» и «Восточный Капитал – Сбалансированный».

Значительных успехов достиг «Восточный» в новом для банка направлении – поддержка среднего и малого бизнеса. С начала года банк «Восточный» привлек около 10 тысяч новых клиентов малого бизнеса. Активное привлечение клиентов в указанный период определило рост клиентской базы на 15%. Во многом этих результатов удалось достичь благодаря переходу на новые технологии, вовлечению региональной сети в работу с МСБ и созданию нового продуктового предложения, например, внедрению новой линейки тарифных планов РКО, которая была предложена клиентам в мае 2018 года. Линейка РКО включает самые последние технологические решения, актуальные для рынка. В рамках новой модернизированной линейки РКО банка «Восточный» клиент может выбрать любой из 5 тарифных планов. Условия каждого пакета сформированы под потребности предприятия конкретной отрасли или подсегмента бизнеса, при этом во всех случаях в стоимость входит открытие и ведение рублевого счета и оформление документов.

Настоящим подарком для МСБ стал новый кредитный продукт от банка «Восточный» – Овердрафт-комплимент, запущенный в конце мая ко Дню предпринимателя. Он сразу стал популярным среди представителей малого бизнеса сферы торговли и общественного питания: в течение всего периода его существования наблюдается ежедневный прирост обращений представителей данных компаний с целью получения Овердрафт-комплимента – в среднем на 15%. Наибольшей популярностью он пользуется среди предпринимателей из Нижнего Новгорода, Москвы, и Екатеринбурга. Средняя сумма кредита, которую чаще всего берут представители МСБ в рамках Овердрафт-комплимента, составляет 300 тыс. рублей, цель – покрытие кассового разрыва.

Для представителей МСБ, участвующих в госзаказе в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, банк «Восточный» запустил тендерный кредит для обеспечения заявки на участие в открытом электронном аукционе. Сегодня «Восточный» – один из немногих банков, который может закрыть все потребности МСБ для обеспечения государственных и муниципальных заказов: от кредита на цели обеспечения заявки на участие в аукционе, до кредита на исполнение полученного контракта и предоставления банковской гарантии. При этом, банк «Восточный» уже второй год удерживает лидирующие позиции в рейтинге банков по объему выданных гарантий в рамках 44-ФЗ, занимая по итогам 6 месяцев 2018 года 4 место среди всех российских банков и 1 место среди частных банков. За первое полугодие 2018 года банк «Восточный» выдал банковские гарантии в сфере госзаказа в объеме более 30 млрд рублей.

«Восточный» становится опорным банком в регионах РФ, так, в II квартале 2018 года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с Пермским краем. В рамках подписанных ранее соглашений банк открывает в регионах государственно-частные многофункциональные центры для получения госуслуг на базе отделений банка «Восточный». МФЦ работает по принципу «одного окна» для граждан и представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня работает 7 подобных МФЦ в регионах РФ.

По состоянию на 30.06.2018г. сеть банка «Восточный» представлена 8 филиалами и 617 офисами, расположенными на территории Российской Федерации.