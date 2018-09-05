Примсоцбанк снижает ставки по кредитам для пенсионеров и работников бюджетных организаций

Примсоцбанк улучшает условия кредитования пенсионеров и работников бюджетных организаций. Ставки для тех, кто находится на пенсионном обеспечении, а также для сотрудников бюджетной сферы снижены на 2 п.п. до 13,9% годовых.

— Улучшение условий кредитования связано с социальной политикой Банка. Мы ставим перед собой цель дать каждому клиенту максимально выгодное предложение, — рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Сегодня кредиты без обеспечения пенсионерам, бюджетникам и силовикам выдаются под тот же процент, что и зарплатным клиентам Банка.

Кредиты вышеперечисленным категориям населения выдаются на срок от 13 до 60 месяцев, сумма выдачи составляет от 30 тыс. до 5 млн. рублей, до 300 тысяч можно получить только по паспорту.

Подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.