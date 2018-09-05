Солид Банк начал осуществлять валютно-обменные операции с корейскими вонами

Южнокорейские воны по выгодному курсу можно обменять в Головном офисе АО «Солид Банк» по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25.

АО «Солид Банк» предоставляет физическим лицам возможность проведения валютно-обменных операций с южнокорейской воной. Курсы обмена валют в Солид Банке всегда актуальны, соответствуют рыночной обстановке и привлекательны для клиентов.

Страны АТР – наиболее популярное туристическое направление. Владивосток становится также привлекательным для путешественников из других регионов России и гостей из-за рубежа. Теперь по пути в Китай, Корею, Японию многие предпочитают провести несколько дней во Владивостоке.

Солид Банк предлагает совместить приятное с полезным: во время прогулки по исторической части города воспользоваться возможностью и обменять российские рубли на валюту страны, в которую клиент держит путь.

Приобретение валюты перед поездкой позволяет избежать издержек при двойной конвертации за границей. Кроме этого, ни для кого не секрет, что курс обмена в аэропорту гораздо менее выгодный, а наличные в местной валюте могут понадобиться сразу по прибытию (на оплату такси и прочих расходов).

Всегда актуальные курсы обмена валют на сайте банка.

Уточнить наличие необходимой суммы можно, позвонив в кассу офиса по тел.: +7 (423) 279-56-99 (доб. 1137).