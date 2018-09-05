10 самых дорогих вакансий августа в Иркутске

Эксперты сайта hh.ru проанализировали вакансии в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений августа. На первой строчке оказалось предложение для директора лесозаготовительных заводов с зарплатой от 300 000 рублей. при этом, среднее вознаграждение, которое предлагали компании сотрудникам в Иркутске, составило 31 500 рублей.

В августе динамика вакансий в Иркутске составила +34%, рост резюме +37%. Конкурс на одно предложение немного вырос и достиг 3,8 резюме на предложение.

Елана Таращук, руководитель пресс-службы по ФО: «Для многих компаний сезон начинается именно в конце лета, а с появлением планов растет и число вакансий. Стоит отметить, что конец августа и сентябрь считаются отличным периодом для смены работы: число предложений растет очень активно, а кандидаты еще не проявляют той активности как, например, в октябре. То есть, интересные предложения уже есть, а высокой конкуренции еще нет».

Топ-10 самых дорогих предложений августа в Иркутске

Должность Размер предлагаемой ЗП Ссылки Директор лесозаготовительных заводов От 300 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27210356 Командир воздушного судна/КВС Ми-8 От 180 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27481568 Заместитель директора производства (изготовление металлоконструкций, строительных конструкций) От 100 000 до 180 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26963742 Стоматолог-ортопед От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27139636 Директор магазина От 94 500 руб. https://hh.ru/vacancy/26713783 Ведущий продакт-менеджер (со знанием английского языка) От 90 000 до 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27502753 Технико-коммерческий представитель От 80 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27435961 Главный трене‎р (ИСЖ, НСЖ) От 70 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26975409 Врач анестезиолог-реаниматолог От 70 000 руб. https://hh.ru/vacancy/27328292 Программист 1С От 68 900 руб. https://hh.ru/vacancy/27410660



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