Участникам БИФ Сбербанк расскажет об увеличении продаж с помощью бонусных программ и кэшбека

В период БИФ-2018 Байкальский банк Сбербанка расскажет участникам о том, как кэшбек и бонусы влияют на развитие бизнеса и могут увеличить объемы продаж. Примером послужит бонусная программа «Спасибо от Сбербанка».

В пятницу, 7 сентября, на площадке Сбербанка (ул. Нижняя Набережная,10) спикер банка Константин Елсуков презентует обновленную программу «Спасибо от Сбербанка», которая дает возможность не только накапливать больше бонусов, но и мотивирует к переходу от наличного к безналичному расчету. Участники конференции смогут узнать о примерах сотрудничества с банком в рамках бонусной программы, познакомится с механизмами возможного подключения к программе региональных представителей бизнеса.

«Сбербанк уже в четвертый раз выступает генеральным партнером БИФ в Иркутске. Данное мероприятие способствует популяризации эквайринга, позволяет найти новых и расширить сотрудничество с действующими партнерами, а также рассказать широкой аудитории о новых продуктах, появившихся на рынке. При этом мы активно участвуем в работе площадок, делимся нашими знаниями в данной сфере, а также готовыми бизнес-решениями. В этом году мы презентуем программу «Спасибо от Сбербанка», новые условия которой вступили в силу в июле этого года, а также пригласим региональных представителей бизнеса участвовать в ней», - отмечает заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

В кулуарах БИФ специалисты Байкальского банка Сбербанка также будут готовы пообщаться с участниками конференции по вопросам использования интернет-эквайринга, новых интернет-продуктов. Также участники БИФ, владельцы интернет-магазинов, смогут принять участие в конкурсе Сбербанка в соцсети Instagram. Авторы лучших постов о том, какую пользу для бизнеса несут онлайн-кассы «Эвотор», смогут получить в подарок сертификаты на облачные онлайн-кассы.

Напомним, БИФ – одна из крупных ежегодных конференций, посвященных интернет-технологиям — веб-разработке, интернет-маркетингу, электронной коммерции, развитию интернета в Иркутской области.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.