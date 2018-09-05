«Стоит готовиться к новой девальвации рубля»

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, существует ряд «внешних факторов», позволяющих поставить вопрос о повышении ключевой ставки ЦБ. С точки зрения инфляционного таргетирования (которое и является приоритетом для ЦБ) необходимость повышения ставки может быть вызвана исключительно опасениями роста инфляции. Однако внешние факторы на рублёвую инфляцию влияют исключительно через курс рубля. Около трети потребительской корзины составляют валютные товары, поэтому девальвация разгоняет инфляцию. Все остальные факторы влияют намного слабее курса, отмечает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер»:

– Курс рубля чувствителен к двум группам факторов – сырьевым ценам и политическим факторам, связанным с санкциями (усиление или ослабление санкционной риторики). Текущая конъюнктура для рубля, с точки зрения сырьевых цен, выглядит более чем благоприятной. Нефть дорогая, а угроза ужесточения антииранских санкций со стороны США надёжно защищает её от заметного падения.

Для нынешних цен на нефть в недавнем прошлом был характерен намного более крепкий рубль. Недооценённость рубля при нынешних ценах на нефть составляет около 20-25%. Это очень много. Природа этой недооцененности – премия за риск, связанный с санкциями. Именно этот риск заставляет инвесторов продавать российские активы (в т.ч.и рубли) и покупать валюту. Этот процесс и формирует такую высокую и устойчивую недооценённость.

В контексте заявления главы ЦБ «внешние воздействия» следует понимать как опасения реального ужесточения санкций. Причём именно реального, поскольку предыдущие санкции, несмотря на громкое звучание и неприятности для отдельных граждан, экономику РФ затрагивали мало. Теперь же должны затронуть.

ЦБ РФ долго, с конца 2014 года, находится под огнём критики из-за поддержания достаточно высокой ставки. Очень медленно и постепенно ЦБ ставку снижал, добившись рекордно низкой инфляции за всё постсоветское время.

Ставка снижалась крайне медленно и постепенно. На этом фоне заявить о возможности повышения ставки – очень непростая задача. Шквал критики сторонников «дешёвых денег» будет просто оглушительным. Однако заявление о возможном повышении ставки сделано. Для этого нужны очень веские причины. И единственная разумная причина – ожидания серьёзного ужесточения санкций. Других объяснений просто нет.

На мой взгляд, стоит готовиться к очередному ослаблению рубля. Девальвация выручала бюджет и экспортёров уже не раз, выручит и ещё раз. Пока «партнёры» не объявляют эмбарго на российский газ и нефть, девальвация легко вылечит российскую экономику от любой болезни.