Выставка новейших достижений деревообрабатывающей промышленности SibWoodExpo пройдёт в Иркутске

С 11 по 14 сентября впервые в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» совместно с крупнейшим организатором международных выставок оборудования и технологий для дереобрабывающей промышленности «Дойче Мессе АГ» состоится выставка SibWoodExpo, ранее проходившая под названием «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

«Дойче Мессе АГ» – компания ежегодно организует более 100 выставочных мероприятий по всему миру, в которых участвует около 36 тысяч компаний и посещает более 3 млн специалистов. «Дойче Мессе АГ» – организатор главной индустриальной выставки мира – HANNOVER MESSE и крупнейшей выставки в мире в области информационных технологий и телекоммуникаций – CEBIT. «Дойче Мессе АГ» является организатором крупнейшей в мире специализированной выставки оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности LIGNA (г. Ганновер, Германия).

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Выставка SibWoodExpo – это отраслевая площадка для обсуждения широкого круга проблем от лесовосстановления до переработки и утилизации отходов, встреч представителей отраслевого бизнеса, науки, региональных органов власти и установления деловых контактов.

11 сентября в 11.00 состоится церемония торжественного открытия выставки SibWoodExpo на сценической площадке первого павильона. Деловая программа мероприятия очень насыщена. Она сформирована с учетом актуальных региональных вопросов при участии специалистов-практиков и ученых из Федеративной Республики Германия. В выставочных мероприятиях примут участие Первый заместитель Губернатора Иркутской области Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов, Первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» А.Вюрст, Президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспертов Иркутской области Е.В. Бакуров, Генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Т.Р.Иртуганов, Генеральный директор «Дойче Мессе Рус» С.А. Федосеева, Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» А.Г. Шаповалов.

Впервые в Иркутске 12 сентября в конференц-зале первого павильона в 14.00 состоится основное мероприятие выставки SibWoodExpo – научно-практическая конференция с участием приглашенных спикеров из Германии «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика». Германские спикеры поделятся своим опытом и знаниями о новейших технологиях переработки древесных отходов, производстве топлива и материалов на основе древесины, об актуальных тенденциях развития технологий в лесном хозяйстве, которые активно применяются не только в Германии, но и по всей Европе, а также расскажут предпринимателям, как все это можно внедрять и использовать предприятиям лесного комплекса Иркутской области.В качестве спикеров заявлены: представитель попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию KWF GmbH Рудигер Штайб, который представит доклад на тему «Новые тенденции и технологии в лесном хозяйстве». Представитель компании LINCK (Германия) Сергей Герцен поделится знаниями на темы: «Новые тенденции и технологии в лесопильном производстве» и «Точки роста: биоэнергетика / использование древесных отходов». Профессор кафедры производства биомассы и логистики Роттенбергского университета леса Франк Бродбек расскажет о производстве древесных гранул и рынке топливных пеллет в Германии. Далее свой доклад представит профессор, доктор технических наук, директор Фраунгоферского института исследований древесины им. Вильгельма КлаудицаБогумилКазаль с докладами «Последние достижения в разработке материалов на основе древесины и целлюлозы» и «Использование древесины в строениях при экстремальных нагрузках». Также, генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Иртуганов Тимур Равильевич, представит доклад «Актуальное состояние ЛПК в России. Проблемы и пути их решения».

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

В этот же день в 12.00 состоится круглый стол «Инструменты государственной поддержки стимулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса», проведет его Государственный научный центр лесопромышленного комплекса. На круглом столе будут затронуты актуальные вопросы финансирования и поддержки предприятий лесного комплекса Иркутской области. Предприниматели смогут в одном месте получить полную информацию о существующих программах финансирования, а также оценить условия предоставления займов: ставки, сроки, льготные проекты и т.д. Свои программы представят: директор по развитию АО «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса», доктор экономических наук Кожемяко Николай Петрович с докладом на тему: «О мерах государственной поддержки предприятий ЛПК», директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» Окладникова Диляра Рамисовна презентует программу :«Гарантийный фонд-инструмент содействия малого и среднего бизнеса», директор Фонда микрокредитования Иркутской области Мосина Ольга Трофимовна, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Давыдова Наталья Анатольевна, директор Фонда развития промышленности Иркутской области Коляда Анатолий Сергеевич и руководитель Обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» Куликова Мария Владимировна с темой доклада «Единое окно поддержки несырьевого экспорта»

11 сентября в 12.00 в конференц-зале первого павильона Сибэкспоцентра состоится традиционный«IIIОбластной Лесной Форум», организованный Министерством лесного комплекса Иркутской области. На нем обсудят вопросы, касаемые стратегий развития лесного комплекса Иркутской области до 2030 года, обеспечение населения древесиной, порядок заготовки и сбора гражданами недревесных ресурсов, новые подходы к ведению охотничьего хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Также в день открытия с 15.00 до 16.00 состоится круглый стол «Лесрегистр. Диалог теоретиков с практиками», который проведет генеральный информационный партнёр ОАО «Сибэкспоцентр» журнал «Леской комплекс Сибири».

В это же время на открытой площадке Сибэкспоцентра пройдут показательные выступления «Лесоруб» и конкурс резчиков по дереву.

Третий день выставки 13 сентября обозначен как Молодежная площадка «Будущее лесов Сибири», в ходе которого молодые специалисты буду обсуждать актуальные вопросы, предлагать новые современные идеи по развитию лесного комплекса Иркутской области. В рамках мероприятия с 10.00 до 14.00 состоятся два круглых стола: «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд из Иркутской области», в течение которого запланированы доклады на темы: «Лучшие практики молодежных инициатив в сфере лесного комплекса», «Негативное влияние транспортной монополии на эффективность работы лесоэкспертов», а также решение кейса на тему «Инновационные продукты лесного комплекса». В программе выставки запланировано много мероприятий, в рамках которых специалисты продемонстрируют оборудование для производства лесопродукции, кондиционирования и компенсационной выдержки древесины, инструменты и принадлежности для деревообработки. Более того, продемонстрируют его в действии, а также познакомят посетителей с техническими средствами для заготовки, транспортировки и переработки древесины.

Выставка будет представлена несколькими разделами. Среди них: «Лесное хозяйство», «Оборудование для деревообработки», «Деревянное домостроение», «New! Мебельное производство», «Лесопродукция», «Переработка древесных отходов» и другие.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

География участников выставки очень разнообразна: Иркутская область, регионы России, а также зарубежные страны, среди которых Германия, Китай, Эстония, Швеция и Австрия.

Приглашаем на выставку «SibWoodExpo» лесозаготовителей, строителей, представителей услуг в области лесопроизводства, лесохозяйственной деятельности, производстве и продаже мебели и всех тех, кто интересуется современными тенденциями в данной отрасли.

Событие состоится в «Сибэкспоцентре» по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, 253А.

Все интересующие вопросы вы сможете задать по номеру телефона: 8 (3952) 352900 или отправить электронное письмо на адрес info@sibexpo.ru