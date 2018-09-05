У жителя Иркутской области за причиненный ущерб забрали автомобиль

Автомобиль должника, находящегося в местах лишения свободы, арестовали судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области

Гражданин Х. в драке нанес серьезный вред здоровью другому мужчине, из-за чего, согласно ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), был приговорен к двум годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, мужчина также был обязан возместить моральный вред и процессуальные издержки избитому в размере 350 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом установлено имущество должника в виде автомобиля Acura, 2004 года выпуска. Машина находится в пользовании знакомой гражданина Х., однако по праву собственности принадлежит самому должнику.

Судебный пристав выехал по месту предполагаемого нахождения авто, где в конечном итоге был составлен акт описи и ареста имущества. Иномарка передана на ответственное хранению взыскателю. После оценки автотранспортное средство передадут на реализацию.