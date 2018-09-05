Культовый спектакль покажут в галерее Бронштейна 22 сентября

В Иркутске состоится показ культового спектакля режиссера Олега Юмова. 22 сентября в залах галереи Виктора Бронштейна народный артист Бурятии Баста Цыденов представит монодраму «Старик и море».

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Спектакль по мотивам знаменитого произведения Эрнеста Хемингуэя повествует о старом рыбаке Сантьяго, от которого отвернулась удача – долгое время он возвращался без улова. Старик решил выйти в далекое море и встретил самую большую рыбу в своей жизни.

Известный режиссер-постановщик Олег Юмов по-своему интерпретировал знаменитую повесть Эрнеста Хемингуэя. История о противостоянии водной стихии и силы духа человека становится личной исповедью.

Актер остается наедине со зрителем. Под аккомпанемент моринхура, подобно буддистским монахам, старик рассказывает свою историю и рисует мандалу – сакральный символ, означающий миропорядок. Постепенно он начинает заполнять священную схему ракушками, конфетами, игрушками и фруктами.

– Это море жизни, – пояснил Баста Цыденов. – Мы всю жизнь что-то несем, что-то покупаем, продаем. Все предметы, которые нас окружают, напоминают о счастливых или грустных моментах. А ведь свою жизнь Сантьяго и вспоминает, пытаясь отвоевать ее у рыбы. По информации пресс-центра галереи Виктора Бронштейна, постановка с аншлагом прошла в Иркутске в апреле. По многочисленным просьбам зрителей бурятские артисты снова представят спектакль.

Возрастное ограничение 12+.

Сбор гостей в 18:30. Начало в 19:00.

Продолжительность – 1 час 20 минут. Без антракта.

Стоимость билетов – 850 рублей.

Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06