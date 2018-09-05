Новое здание пожарного депо открылось в поселке Иркутской области

В поселке Тайтурка Усольского района состоялось торжественное открытие нового здания пожарного депо пожарной части № 147 ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».

В мероприятии приняли участие министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, начальник ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Евгений Рязанов, заместитель мэра Усольского района Андрей Константинов, начальник Усольского гарнизона пожарной охраны Сергей Шлегер, глава Тайтурского муниципального образования Степан Буяков.

На поставку и устройство здания ангарного типа в 2018 году бюджет области выделил 9,3 млн рублей. Бойцы части отвечают за безопасность пяти населенных пунктов Усольского района с населением более 15 тысяч человек.

Владислав Сухорученко вручил символический ключ от нового пожарного депо, благодарственное письмо начальнику пожарной части № 147 п. Тайтурка Александру Разуленко за большой личный вклад в развитие подразделения.

Министр отметил, что в регионе действует план перспективного развития областной пожарно-спасательной службы на период 2017 – 2020 годов. Обновляется автопарк пожарно-спасательной службы региона, ремонтируются и строятся здания пожарных депо.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в 2016-2017 годах построены и введены в строй два здания пожарных частей в п. Тихоновка Боханского района, п. Шелехово Тайшетского района.

В этом году будут сданы в эксплуатацию еще три здания пожарных депо (п. Забитуй Аларского района, п. Тыреть Заларинского района, п. Кимильтей Зиминского района) на общую сумму более 31 млн руб.

– Правительство Иркутской области сделало еще один шаг в направлении дальнейшего развития противопожарной службы и защиты населения Иркутской области от пожаров. В планах учреждения – дальнейшее развитие и укрепление пожарно-спасательной службы, – отметил Евгений Рязанов.