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С 2019 года изменится порядок перерасчетов налогов на недвижимость физлиц

5 сентября 2018

С 1 января 2019 года вступают в силу положения Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ об изменении порядка перерасчета местных налогов на недвижимость физлиц – земельного налога и налога на имущество.

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Как сообщает пресс-служба ФНС, перерасчет налогов может выполняться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления налогового уведомления.

Также независимо от оснований не допускается перерасчет, если последний влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. Допустим, гражданин – владелец земельного участка в 2018 году полностью оплатил земельный налог согласно налоговому уведомлению. Начиная с 2019 года перерасчет оплаченного налога, например, в связи с выявленной в значении кадастровой стоимости участка ошибкой, нельзя будет произвести, если такой перерасчет ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к увеличению уплаченного налога.

Эти изменения направлены на защиту законных интересов добросовестных налогоплательщиков и стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги. 


<p>Фото: ubr.ua</p>
/ СИА /
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