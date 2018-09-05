В Иркутске проходит Байкальский интернет-форум

В понедельник открылось главное интернет-событие региона — десятый Байкальский интернет-форум. Организаторы БИФ 2018 представили выставку первых сайтов иркутских компаний «Наш первый сайт» и рассказали об истории форума.

Экспонатами выставки стали 16 сайтов 1995-2010 годов, среди которых «Вести-Иркутск», «АС Байкал ТВ», «Ирк.ру», Asia Cinema, Правительство Иркутской области. Участники церемонии открытия проголосовали за лучшие архивные версии сайтов и выбрали трех победителей, которых наградили дипломом «Серебряной нерпы» — конкурса сайтов, который проводился в Иркутске в начале 2000-х. Призеры выставки «Наш первый сайт» — компания «Байкалвестком», интернет-магазин «Ирмаг», чат «Замок Иф».

Открытие БИФ 2018 посетил министр по молодежной политике Иркутской области и организатор конкурса сайтов «Серебряная нерпа» Александр Константинович Попов. Он отметил, что возрождение конкурса сайтов очень приятно, и Министерство по молодежной политике заинтересовано в развитии молодых специалистов в сфере ИТ, которые занимаются веб-разработкой и продвижением сайтов.

Юлия Иванова, руководитель оргкомитета «БИФ 2018»:

В этом году БИФ — самый масштабный в своей истории. На площадках форума мы ожидаем 700 участников — студентов, маркетологов, рекламистов, руководителей и владельцев бизнеса. Они узнают всё о трендах интернет-маркетинга в 2018 году и инструментах привлечения клиентов из интернета.

Главные дни форума — день СММ и бизнес-день — пройдут 6 и 7 сентября. Спикеры БИФ 2018 — ведущие московские эксперты из «ВКонтакте», «Одноклассников», «Эвотора», SeoPult, ISEE Marketing, «Мосигры» и «Топэксперта» — расскажут участникам о продвижении сайтов в поисковых системах и социальных сетях, веб-аналитике, онлайн-кассах, контент-маркетинге, рекламных стратегиях. Зарегистрироваться можно на сайте http://baikalinternetforum.ru