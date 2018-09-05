На 32 млн рублей увеличено финансирование детской оздоровительной кампании 2018 года

Подведены итоги летней оздоровительной кампании. 859 детских оздоровительных учреждений приняли на отдых более 136 тысяч детей. Из них более 55 тысяч отдохнули в лагерях с дневным пребыванием, более 49 тысяч – в загородных оздоровительных лагерях, более 19 тысяч – в лагерях на базе санаторных учреждений, более 11 тысяч – в палаточных лагерях, более 3 тысяч – в лагерях труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.

Фото: infpol.ru

Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании 2018 года из средств областного бюджета увеличен на 32 млн рублей и составляет 658,3 млн рублей

– Количество ребят, отдохнувших в оздоровительных лагерях, такое же, как и в прошлом году. Кроме того, увеличена продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях на базе санаториев, дети теперь отдыхают 21 день. Более 122 тысяч детей приняли участие в велопробегах, экскурсиях, дружинах юных пожарных, ремонтных бригадах, экологических отрядах и лесничествах, учебных сборах для юношей, слетах спасателей, спортивных мероприятия, флешмобах, – отметила Татьяна Плетан.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании было уделено детям-инвалидам, детям-сиротам, детям и подросткам, состоящим на различных профилактических учетах. Всеми формами отдыха были охвачены 3 168 детей-инвалидов, 10 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 376 детей, состоящих на учете в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что подавляющее большинство детей отдыхает в летний период, работа по организации отдыха и оздоровления детей ведется круглогодично. В период осенних школьных каникул отдохнут еще 2 750 детей из 26 муниципальных образований региона, в том числе 1 092 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На зимних каникулах в оздоровительных учреждениях отдохнут еще около 600 ребят.



