«Максим» запускает сервис совместных поездок

Новое приложение «Вместе» соединяет пассажиров и водителей, у которых маршруты совпадают. В отличие от такси, проект не предполагает поездку от подъезда до подъезда. Пассажиры могут уехать из определенных точек сбора на улицах города. Водители получают предложения от попутчиков после указания своего маршрута. Схема работы сервиса похожа на поездку автостопом, только реализована в удобном мобильном приложении.

Фото предоставлено пресс-службой сервиса заказа такси «Максим»

Сейчас проходит закрытое тестирование приложения на Android в городе Кургане. В октябре-ноябре оно появится в открытом доступе для всех городов России.

Приложение для iOS находится в разработке. Как сообщает пресс-служба сервиса «Максим», запуск «Вместе» позволит расширить сферы деятельности и занять свое место на быстрорастущем рынке совместных поездок.

– Многие люди предпочитают совместное потребление вещей и услуг для экономии и комфорта. Если водителю по пути, он может подвезти человека. Тем самым он и добро людям делает, и уменьшает пробки на дорогах, и возмещает себе расходы на бензин. На старте проекта весь функционал приложения «Вместе» предоставляется бесплатно. По мере роста популярности он будет монетизироваться, – говорит директор по региональному развитию сервиса заказа такси «Максим» Алексей Маркин.

Фото предоставлено пресс-службой сервиса заказа такси «Максим»

Справка:



Сервис заказа такси «Максим» работает с 2003 года. Это крупнейший по географии работы в Российской Федерации сервис заказа такси: он оказывает услуги в 295 городах страны. Также «Максим» работает в Азербайджане, Болгарии, Беларуси, Грузии, Индонезии, Италии, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Украине, Чили.



Компания ведет собственные программные разработки и создала программно-аппаратный комплекс, который позволяет подключать к сервису неограниченное число перевозчиков, обрабатывать ежедневно более миллиона заказов, контролировать экономические показатели деятельности и уровень качества услуг, использовать инструменты для анализа и оптимизации бизнеса. Занимается картографией и формированием адресной базы для функционирования сервиса. У компании есть контакт-центры для приема заказов по телефону и поддержки пользователей. Пассажирское мобильное приложение «Максим» и водительское приложение Taxsee Driver находятся в мировом топ-10 приложений с миллионами пользователей.