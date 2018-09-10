Зачем нужен переход на электронные трудовые книжки?

Трудовая книжка выполняет функцию подтверждения компетенций и стажа работника для нового работодателя и дублирует информацию, содержащуюся в других документах: трудовых контрактах, приказах о приеме на работу, увольнении, переводе на другую должность и т.д. О том, какие возможности и преимущества дает цифровизация трудовой книжки, рассказывает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Гарантии и возможности

Многие развитые страны, в которых трудовые книжки появились раньше, чем в России, уже перешли на электронные базы. В нашей стране история трудовых книжек насчитывает почти сто лет, и отказаться от них собираются только сейчас. Причиной, по которой чиновники заговорили об электронных трудовых контрактах, являются многочисленные истории с невыплатой зарплат рабочим.

Многие граждане, особенно те, которые работают вахтовым методом на отдаленных территориях, жалуются на неисполнение работодателями трудового законодательства. Переход к электронной форме фиксации трудовых отношений, когда реестр этих отношений будет вести не предприятие, а государство, даст работникам больше гарантий. Тем временем у работодателя появится удаленный доступ к информации, подтверждающей стаж и компетенции работника, что облегчит поиск и наем сотрудников с нужными навыками по более широкой географической базе.

Трудовые в базе данных

Главная проблема перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК) заключается в создании полной и релевантной базы данных работников и работодателей. Планируется, что с 2020 года данные будут передаваться работодателями в ПФР в режиме онлайн, а ЭТК интегрируют с базой Единого портала госуслуг. Пока что создание единой государственной базы застыло на стадии обсуждения. Но запрос на электронные трудовые книжки есть не только со стороны государства, но и со стороны бизнеса. Так, рекрутинговый портал Superjob разработал свой вариант электронной трудовой книжки, основанный на технологии блокчейн. Трудовая книжка каждого работника становится элементом распределенной базы данных «Superjob ЭТК», и все значимые события в трудовой деятельности — прием на работу, увольнение, перевод — обновляются в ЭТК автоматически.

Преимущества цифровизации

Благодаря внедрению электронных систем значительно расширились сведения как в целом о гражданине, так и о его взаимоотношениях с государством в области социальной помощи, пенсионного обеспечения и других. Пенсионный фонд оцифровал информацию по всем отчислениям в фонд, произведенным приблизительно с 1997 года — эту информацию уже сегодня каждый может получить по запросу через личный кабинет на сайте госуслуг. Министерство труда в порядке подготовки к введению электронных контрактов создало базы данных, содержащие порядка 90% вакансий в стране. Уже сегодня в различных государственных реестрах хранится около 75% информации из трудовых книжек граждан. Небывалый рост присутствия различных метрик и аналитики дает огромные возможности для использования собираемой информации о пользователях по различному назначению. Еще одним преимуществом цифровизации является возможность с помощью аналитической системы проводить интерактивный анализ данных, формировать долгосрочные прогнозы по развитию социальной и пенсионной систем России на основе оценки ее текущего состояния и, как следствие, прогнозировать расходную часть бюджетов под обеспечение социальных обязательств государства.