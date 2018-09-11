Не по-детски. Как россияне тратятся на дополнительное образование детей

По данным Росстата, дополнительным образованием охвачено около 68% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Лидерами по объему рынка являются Москва и Тюмень, а в некоторых регионах рынок активно формируется и растет. На данный момент для дополнительного образования характерно усиление конкуренции и повышение внимания к качеству предоставляемых услуг со стороны различных участников рынка. Елена Хлевная, доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что это показывает растущую конкурентоспособность и информированность игроков.

Развитие и рост рынка

По данным EdMarket Research, рынок показывает стабильный рост — ежегодно его объем увеличивается на 2–3%, и к 2021 году, вероятно, достигнет 149,2 млрд рублей. Ведущими трендами являются коммерческие проекты неформального образования (игровое образование, летние школы, онлайн-образование). Интересные перспективы рынка просматриваются в области развития ключевых компетенций XXI века, заявленных на Международном экономическом форуме в Давосе, в предложении которых традиционное образование демонстрирует явную инертность. С нашей точки зрения, перспективы рынка дополнительного образования именно в создании обучающих программ, формирующих востребованные компетенции как в офлайн-, так и в онлайн-формате. И здесь появляются пока только первые игроки, формирующие данное направление.

Зачем это детям и родителям?

Что касается целей, которые преследуют родители, отдавая ребенка на курсы, то по данным опроса, проведенного Левада-Центром, на первом месте стоит «реализация интересов, увлечений ребенка», на втором — «укрепление здоровья и физического развития», на третьем — «развитие коммуникабельности» и «эстетического воспитания». Затем идут такие цели, как «нахождение ребенка под контролем» и «интеллектуальное развитие».

Популярные курсы и их стоимость

Лидерами рынка как по предложению, так и по спросу, безусловно, являются курсы иностранных языков и дополнительной подготовки по школьным предметам. Также в последнее время увеличивается спрос на курсы развития критического мышления, логики и коммуникативных навыков.

Средние цены на курсы дополнительного образования определить достаточно сложно, так как они зависят от интенсивности занятий, места их проведения и уровня преподавателя. Кроме того, стоит учесть рынок частных репетиторов, который отличается большим разнообразием цен и условий обучения. По итогам 2017 года максимальная стоимость дополнительных занятий по английскому языку в зависимости от региона варьировалась от 2 тыс. рублей (в селах) до 8,1 тыс. рублей (в Москве) за занятие.

Дополнительное образование в школах

Школы также стараются выходить на рынок дополнительного образования. При этом у них есть ряд преимуществ: аудиторный фонд и возможность привлечения к дополнительному образованию работающих на постоянной основе педагогов. Однако эти преимущества используются крайне редко и в основном по частной инициативе директоров. Кроме того, зачастую школа, в отличие от частных образовательных центров, предлагает низкокачественные услуги, осуществляемые педагогами без соответствующих специальных компетенций.

На наш взгляд, перспектива рынка дополнительного образования — в партнерстве школы и внешних организаций дополнительного образования. Соединяя сильные стороны — аудиторный школьный фонд и специальные компетенции педагогов частных образовательных центров — можно добиться существенного повышения доступности дополнительного образования без потери качества.