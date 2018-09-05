Минфин бьет рекорды, ОФЗ провалились. Что будет с рублем ?

Рубль в среду продолжает плавно слабеть. С одной стороны, присутствует нефтяной фактор – цены на черное золото снижаются, инвесторы успокаиваются. С другой – участников торгов явно тревожит возвращение американских конгрессменов с каникул, так как есть вероятность, что один из первых вопросов, которым они займутся, будет аспект ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, повсеместное ослабление котировок валют развивающихся экономик не позволяет рублю спокойно торговаться.

В результате к середине дня доллар США поднялся к 68,36 руб. (+0,4%). Евро подорожал на 0,3% и торгуется по 79,20 руб. Банк России повысил курсы иностранных валют на завтра, 6 сентября. Теперь они составляют 68,46 руб. за доллар и 79,13 руб. за евро. Оценки регулятора повышены на 19 и 11 копеек соответственно.

Перспективы запланированного на сегодня, но так и не состоявшегося аукциона Минфина по размещению ОФЗ с самого начала представлялись очень туманными. На что можно было надеяться, видя провальный прошлый аукцион и явную неготовность нерезидентов покупать? Скорее всего, на следующей неделе аукциона не будет, ведомство не станет так рисковать. Дальнейшее расписание размещений ОФЗ напрямую будет зависеть от конъюнктуры. Сейчас важно, чтобы не усилилось бегство капитала со вторичного рынка долга, так как это ударит по рублю.

Минфин РФ возвращается к активным приобретениям валюты. Согласно сообщению ведомства, в период с 7 сентября по 4 октября будет куплено валюты на 426,9 млрд руб. Это значит, что внутри дня Минфин будет тратить примерно 21,3 млрд руб. против предыдущего объема в 16,7 млрд руб. По всей видимости, идет активное «заготовление» валютных запасов с расчетом на последующие траты в рамках президентских проектов и указов. Для рубля это привычные условия торгов, поэтому каких-то особенно выраженных колебаний курса на этом фоне ждать не стоит.

Сырьевой рынок сегодня торгуется в «красной» зоне. Баррель Brent падает на 1% и стоит $77,40, «бочка» WTI теряет 1,3% и торгуется по $68,99. С одной стороны, информацию о бодром начале сезона ураганов инвесторы уже получили и отразили в котировках. С другой – намерения Саудовской Аравии удерживать нефтяные цены в пределах $70-80 за баррель, как пишет Reuters, не такие уж и затратные, ведь рынок способен и сам колебаться в этих рамках, учитывая колоссальный объем разнонаправленных катализаторов.

Доллар США закроет сегодняшний день в диапазоне 68,10-68,55 руб., евро перейдет в новую сессию в пределах 78,90-79,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари