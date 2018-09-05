Промсвязьбанк запустил акцию «Бизнес-шопинг» для своих клиентов МСБ

В Промсвязьбанке стартовала акция «Бизнес-шопинг» для всех клиентов сегмента «Малый и средний бизнес», где главный приз – авиабилеты бизнес-класса на двоих. Акция будет проходить с 1 сентября по 30 ноября, принять участие в ней можно будет при совершении операций от 5000 рублей по бизнес-картам Mastercard Промсвязьбанка.

«Бизнес-шопинг» разделен на три этапа. В первый этап участникам необходимо совершить минимум 3 операции оплаты товаров или услуг на общую сумму 5000 рублей, из которых одна – это покупка в категории «АЗС». Во второй этап – минимум 5 операций на общую сумму 10 000 рублей, одна из которых это категория «Рестораны и кафе». В рамках третьего этапа нужно совершить минимум 10 операций на общую сумму 15 000 рублей, где одна из операций относится к категории «Такси». По итогам каждого из этапов будут разыгрываться карты «МЕГА подарок».

Победители акции будут выбраны в финале из числа участников, выполнивших все условия на каждом этапе. Главный приз – авиаперелет бизнес-классом с открытой датой на двоих. Клиентам, занявшим второе и третье места, будут вручен сертификат в магазин «Комус» на сумму 200 тыс. руб и предоставлена возможность проведения командного мероприятия.