Багаж чаще ломают, чем теряют

Лишь 9% утерянного в поездке багажа теряется по вине авиакомпаний, гораздо чаще багаж выдают пассажирам поврежденным, подсчитали аналитики «АльфаСтрахование».

Почти каждый десятый российский путешественник (11%), на чью долю выпадают проблемы во время поездки, сталкивается с задержкой багажа. Гораздо чаще чемоданы и сумки в путешествии ломают или рвут при перевозке или транспортировке, поэтому на риски, связанные с повреждением, пришлось около 90% страховых случаев по багажу в 2017 г.

Повреждения багажа, квалифицированные как его гибель, стали причиной выплат в 46% случаев, а его потеря перевозчиком – лишь в 9%, подсчитали аналитики «АльфаСтрахование», проанализировав портфель убытков по страховой защите багажа путешественников от «АльфаСтрахование».

Такая защита продается с авиабилетами на сайтах популярных онлайн агентств и авиакомпаний, позволяя получить деньги за испорченный, утраченный и даже за потерянный багаж, за его задержку на выдаче при пересадке, а также, если путешественник отменил поездку или слишком долго ждал рейса в аэропорту, и в случае иных рисков, с которыми каждый из нас иногда сталкивается в поездке.

Как ранее сообщала «АльфаСтрахование», 57% всех теряющих багаж пассажиров – женщины, они чаще сталкиваются с подобными проблемами. По условиям защиты, «АльфаСтрахование» оплачивает ремонт багажа или выплачивает средства на покупку нового чемодана, возмещая ущерб из расчета веса багажа или реальной стоимости вещей. В случае задержки выдачи чемодана пассажир получает компенсацию из расчета веса задержанного багажа. Последний крупный страховой случай по данному виду произошел летом 2018 г. В одном из московских аэропортов часть пассажиров рейса не смогла получить свой багаж по причине его отсутствия в самолете.