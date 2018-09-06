В Иркутске объявлен конкурс на лучшую концепцию застройки Цесовской набережной

Конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию застройки территории в границах улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина и Степана Разина объявлен в Иркутске. По итогам его проведения подготовят рекомендации для внесения изменений в градостроительную документацию города, сообщает пресс-служба мэрии.

– Планируется, что участники, которыми могут стать авторы и авторские коллективы, имеющие профессиональный опыт, предложат концепции умеренной жилой застройки. В них должно быть предусмотрено размещение необходимых объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые гармонично впишутся в существующий силуэт исторического центра. Кроме этого, предъявляются особые требования к организации автомобильного, пешеходного и велосипедного движения с обустройством парковок, пешеходных зон, остановочных пунктов, а также причалов речного транспорта , – отметил главный архитектор города Сергей Александров.

Организатором конкурса является управление архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска. Итоги конкурса до конца года подведет жюри, в состав которого войдут представители администрации города, службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и профессионального сообщества архитекторов.