«Ростелеком» в Иркутской области подготовил систему видеонаблюдения в день единого голосования 9 сентября

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения на 310 избирательных участках в Иркутской области. 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Приангарье пройдут выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва и 162 муниципальные кампании.

Оператор обеспечит непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных компании три месяца с даты публикации официальных результатов.

«Ростелеком» традиционно предоставляет собственную инфраструктуру для организации голосования. Оборудование смонтировано, проведены тестовые работы, – прокомментировал директор Иркутского филиала Юрий Тиман. – В день выборов наши специалисты будут осуществлять круглосуточную техническую поддержку и вести мониторинг работоспособности системы».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью компактных IP-камер, которые защищены источниками бесперебойного питания и не требуют подключения к компьютеру. Камеры обладают широким углом обзора, и установлены с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования.

9 сентября передача изображения с IP-камер в интернет будет вестись в режиме онлайн на портал https://нашвыбор2018.рф, который уже использовался на выборах президента Российской Федерации. Для доступа к просмотру видео, регистрация не требуется: достаточно выбрать населенный пункт и открыть нужный участок.

После голосования оборудование будет демонтировано и поступит на хранение в «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».