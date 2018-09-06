Сбербанк выдал миллионную бизнес-карту

Сбербанк выдал миллионную бизнес-карту Анне Пономаревой, клиенту Юго-Западного банка. Она занимается торговлей оборудованием транспортных средств. Анна стала держателем дебетовой карты, самой популярной в линейке бизнес-карт.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Мы рады популярности нашего продукта и уверены, что рост продаж бизнес-карт вызван расширением их линейки в 2018 году. В 2018 году мы запустили премиальные бизнес-карты, кредитные бизнес-карты с увеличенным льготным периодом у партнеров, крупнейшие из которых Группа ЛУКОЙЛ и Центры торговли МЕТРО. Кредитная бизнес-карта должна стать таким же популярным инструментом для бизнеса, как и кредитные карты для физических лиц. Если у предпринимателя возникает «кассовый разрыв» или потребность в свободных средствах, то мы ему поможем с этим. И не нужно будет просить поставщика об отсрочке. Ее предоставит банк».

В этом году был значительно расширен функционал бизнес-карт. Их держателям стали доступны платежи с помощью ApplePay, SamsungPay и Google Pay. По картам действуют специальные предложения и акции – кэшбэк, скидочные программы у партнеров. Предложения рассчитаны для самых востребованных категорий расходов среди держателей бизнес-карт Сбербанка, таких как «супермаркеты», «строительные материалы» и «автозаправки».

Объем POS-операций по бизнес-картам с начала 2018 года вырос более чем на 50% и по итогам 7 месяцев этого года составил 60 млрд.рублей. Портфель бизнес-карт за 7 месяцев 2018 года увеличился на 27%.

Большинство (65 %) активных пользователей бизнес-карт Сбербанка — мужчины в возрасте 35–45 лет, занимающихся розничной торговлей, транспортировкой и хранением товаров, строительством, гостиничным бизнесом или общественным питанием.