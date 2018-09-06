Новости

Сбербанк выдал миллионную бизнес-карту

6 сентября 2018

Сбербанк выдал миллионную бизнес-карту Анне Пономаревой, клиенту Юго-Западного банка. Она занимается торговлей оборудованием транспортных средств. Анна стала держателем дебетовой карты, самой популярной в линейке бизнес-карт.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Мы рады популярности нашего продукта и уверены, что рост продаж бизнес-карт вызван расширением их линейки в 2018 году. В 2018 году мы запустили премиальные бизнес-карты, кредитные бизнес-карты с увеличенным льготным периодом у партнеров, крупнейшие из которых Группа ЛУКОЙЛ  и Центры торговли  МЕТРО. Кредитная бизнес-карта должна стать таким же популярным инструментом для бизнеса,  как и кредитные карты для физических лиц. Если у предпринимателя возникает «кассовый разрыв» или потребность в свободных средствах, то мы ему поможем с этим.  И не нужно будет просить поставщика об отсрочке. Ее предоставит банк».

В этом году был значительно расширен функционал бизнес-карт. Их держателям стали доступны платежи с помощью ApplePay, SamsungPay и Google Pay. По картам действуют специальные предложения и акции – кэшбэк, скидочные программы у партнеров. Предложения рассчитаны для самых  востребованных категорий расходов среди держателей бизнес-карт Сбербанка, таких как «супермаркеты», «строительные материалы» и «автозаправки».

Объем POS-операций по бизнес-картам с начала 2018  года вырос более чем на 50% и  по итогам 7 месяцев этого года составил 60 млрд.рублей. Портфель бизнес-карт за 7 месяцев 2018 года увеличился на 27%.

Большинство (65 %) активных пользователей бизнес-карт Сбербанка — мужчины в возрасте 35–45 лет, занимающихся розничной торговлей, транспортировкой и хранением товаров, строительством, гостиничным бизнесом или общественным питанием.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Складская недвижимость: болезни и точки роста
Стоит ли покупать сейчас доллар? Евгений Богатырёв о том, как заработать на волатильности
Реализация залогового имущества: как риелторы помогают продавцам и покупателям
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании