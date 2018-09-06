Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» представил новую универсальную корпоративную карту для бизнеса, которая удовлетворяет сразу несколько актуальных потребностей компаний. Она позволяет не только расплачиваться с поставщиками, оплачивать товары и услуги для бизнеса, но и вносить денежные средства в банкоматы банка «Открытие с мгновенным зачислением на расчётный счет круглосуточно в любой день недели, не заказывая дополнительную инкассацию и не оформляя платежные поручения в офисах.
В планах банка также ускорить сроки выпуска карт. В ближайшем будущем клиенты смогут оформлять корпоративные карты в любое удобное для них время через интернет-банк, а также получать карты всего за один визит в банк.
Универсальная корпоративная карта предоставляется клиентам на выгодных условиях:
— Бесплатный выпуск карты;
— Бесплатное обслуживание первые полгода, далее - 149 рублей ежемесячно;
— Низкая ставка за внесение наличных - 0,15% от суммы внесения;
— Низкая ставка за снятие наличных в любом банкомате мира - от 0,99%;
— Мгновенные зачисление средств на р/c 24/7;
— Безопасное хранение средств на р/с.
Подробности на сайте банка www.open.ru