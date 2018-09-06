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Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для малого и среднего бизнеса

6 сентября 2018

Банк «Открытие» представил новую универсальную корпоративную карту для бизнеса, которая удовлетворяет сразу несколько актуальных потребностей компаний. Она позволяет не только расплачиваться с поставщиками, оплачивать товары и услуги для бизнеса, но и вносить денежные средства в банкоматы банка «Открытие с мгновенным зачислением на расчётный счет круглосуточно в любой день недели, не заказывая дополнительную инкассацию и не оформляя платежные поручения в офисах. 

В планах банка также ускорить сроки выпуска карт. В ближайшем будущем клиенты смогут оформлять корпоративные карты в любое удобное для них время через интернет-банк, а также получать карты всего за один визит в банк.

Универсальная корпоративная карта предоставляется клиентам на выгодных условиях:

— Бесплатный выпуск карты;

— Бесплатное обслуживание первые полгода, далее - 149 рублей ежемесячно;

— Низкая ставка за внесение наличных - 0,15% от суммы внесения;

— Низкая ставка за снятие наличных в любом банкомате мира - от 0,99%;

— Мгновенные зачисление средств на р/c 24/7;

— Безопасное хранение средств на р/с.

Подробности на сайте банка www.open.ru


/ СИА /
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