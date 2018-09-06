Банк «Открытие» и ФК «Спартак-Москва» продлили договор о сотрудничестве

5 сентября банк «Открытие» и ФК «Спартак-Москва» и объявили о продлении партнерских отношений. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.

В рамках пресс-конференции, которая состоялась на стадионе «Открытие Арена» в день его рождения, были также подведены итоги стратегического сотрудничества пяти предыдущих лет. За время партнерства бренд «Открытие» стал не просто ассоциироваться с названием стадиона. Помимо нейминга арены, размещения логотипа «Открытия» на рекламных носителях стадиона, а также на форме команды, в которой игроки выходят на матчи чемпионата России (в том числе победного для «Спартака» сезона-2016/2017), клуб и банк в рамках сотрудничества провели несколько значимых мероприятий — музыкальных концертов и фестивалей. На «Открытие Арене» выступили мировые звезды — группы Rammstein, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, «Ленинград», певица Лана Дель Рэй и многие другие популярные исполнители.

В скором времени в Тушине будет достроена жилая недвижимость, и стадион станет центром притяжения всего округа.

ФК «Спартак-Москва» и банк «Открытие» продолжат плодотворное сотрудничество. Запланированы большие совместные проекты по развитию инфраструктуры, прилегающей к территории вокруг стадиона. Это позволит сделать спортивный объект еще более интересным и притягательным для проведения досуга горожан.

«Спонсорская поддержка ФК «Спартак-Москва» — крупнейший маркетинговый проект банка «Открытие», — подчеркнул Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие». - Для нас, а также наших клиентов и партнеров, важно, что название «Открытие Арена» прижилось, и под этим именем стадион принимает матчи чемпионата и Кубка России, проводит значимые культурные мероприятия. «Открытие» не только дало стадиону название, но также обеспечивает болельщиков «Спартака» базовым финансовым сервисом. Стадион — это зона cash free, где установлены банкоматы и терминалы банка. Мы делаем и в дальнейшем будем делать все, чтобы людям было удобно и на арене, и за ее пределами».

«Ещё в 2013 году, когда шло строительство стадиона, мы подписали с банком «Открытие» первый договор о нейминге, - сказал на пресс-конференции Леонид Федун, председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва». - Он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. Все эти годы наше сотрудничество было успешным. Бренд «Открытие» стал более узнаваемым. А ФК «Спартак-Москва» получил устойчивого финансового партнера, а также возможности для того, чтобы развивать наш клуб. И то, что сегодня мы подписали новый договор о сотрудничестве, — очень приятное событие».