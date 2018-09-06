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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 «Высшей ипотечной лиги» по итогам 7 месяцев 2018 года

6 сентября 2018

 

Банк УРАЛСИБ занял восьмую строчку рейтинга «Высшей ипотечной лиги» по объемам ипотечного кредитования за семь месяцев 2018 года. Исследование подготовлено компанией «Русипотека».

Всего за указанный период Банком УРАЛСИБ было выдано 8,5 тысяч кредитов на сумму более 18,8 млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.08.2018 года составил почти 63 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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