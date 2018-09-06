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Дальневосточный банк обновил еще один офис в Хабаровске

6 сентября 2018

Обновленный офис Дальневосточного банка, расположенный на улице Серышева, 56, распахнул свои двери для клиентов. Комфортные зоны ожидания, банкоматы и терминалы — оптимизация рабочего пространства позволяет ускорить процесс обслуживания клиентов и повысить качество банковского сервиса.

Дальневосточный банк постоянно повышает эффективность региональной сети — в марте текущего года открылся новый офис Банка в центре Владивостока, в мае в новое современное здание по ул. Тургенева, 49 переехал филиал в Хабаровске.

Клиенты Дальневосточного банка, частные и юридические лица, могут получить широкий спектр финансовых продуктов и услуг, среди которых наиболее востребованными являются:

Режим работы операционного офиса по ул. Серышева, 56:

  • понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва;
  • выходной: суббота, воскресенье.

/ СИА /
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