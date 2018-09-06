Солид Банк рефинансирует кредиты и кредитные карты других банков

В Солид Банке действует перекредитование займов сторонних банков по ставке от 10,99% годовых.



Солид банк предлагает рефинансировать действующие кредиты, ранее оформленные в других банках, по ставке от 10,99% годовых.

Кроме погашения кредитов других банков Солид Банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными.



Рефинансировать в Солид Банке можно не только кредиты, но и кредитные карты других банков. Также возможно комбинированное рефинансирование и кредита, и кредитной карты одновременно. При этом оформлены они могут в разных кредитных организациях.



Количество рефинансируемых кредитов и кредитных карт не ограничено!



Напомним, что при рефинансировании до 800 000 руб. Солид Банк не требует ни залога, ни поручителей.



Основные условия рефинансирования: сумма от 30 000 руб. до 3 000 000 руб.; срок от 13 до 60 мес.; ставка от 10,99% годовых.



Оформить заявку на кредит можно в любом офисе АО «Солид Банк», а также на сайте банка.