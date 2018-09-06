За 1,7 млн рублей долгов по ипотеке и автокредиту иркутянин рассчитался квартирой и машиной

Житель иркутска оформил ипотеку на 1,2 млн рублей и взял кредит более 500 тыс. рублей на покупку автомобиля. Однако взятые на себя финансовые обязательства выполнить не смог, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Кредитные организации обратились в суды с исковыми заявлениями об обращении взыскания на имущество должника. Данные иски были удовлетворены.

Исполняя решения судов судебные приставы осуществили выезд по месту проживания неплательщика. Должностными лицами Управления в присутствии должника и представителей банков был составлен акт описи и ареста квартиры, затем во дворе дома наложен арест на автомобиль марки Lifan и передан взыскателю на ответственное хранение.

Впоследствии имущество будет реализовано, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности.