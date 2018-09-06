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В тоннеле под 130 кварталом Иркутска произошел пожар

6 сентября 2018

Днём 6 сентября в 130 квартале города Иркутска пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за короткого замыкания силового кабеля. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и других заведений не потребовалась.

<p>Фото: 38.mchs.gov.ru</p>

Фото: 38.mchs.gov.ru


В первом часу дня в пожарную охрану областного центра от очевидцев поступило сообщение о задымлении на территории 130 квартала. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили источник возгорания, находящийся на глубине 3 метров в технологическом тоннеле под землёй, в котором располагаются коммуникации. Для удаления дыма были вскрыты все технологические люки, для чего въезд автотранспорта на территорию 130 квартала был перекрыт сотрудниками полиции.

После отключения электроснабжения специалистами сетевой компании огнеборцы в составе четырёх звеньев газодымозащитной службы обследовали около 700 метров тоннеля в поисках очага возгорания.

Заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска Денис Огородников, руководитель тушения пожара:
«Работа пожарных осложнилась сильным задымлением внутри технологического тоннеля, которое возникло из-за короткого замыкания силового кабеля. Определённое время ушло на ожидание работников электросетевой компании, которые произвели отключение электроэнергии. Только после этого пожарные смогли без риска для жизни приступить к поискам очага задымления».

Тление обмотки силового кабеля было обнаружено почти в центре тоннеля. Тушение производилось с помощью углекислотных огнетушителей.


<p>Фото: 38.mchs.gov.ru</p>
/ СИА /
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