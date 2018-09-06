В тоннеле под 130 кварталом Иркутска произошел пожар

Днём 6 сентября в 130 квартале города Иркутска пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за короткого замыкания силового кабеля. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и других заведений не потребовалась.
В первом часу дня в пожарную охрану областного центра от очевидцев поступило сообщение о задымлении на территории 130 квартала. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили источник возгорания, находящийся на глубине 3 метров в технологическом тоннеле под землёй, в котором располагаются коммуникации. Для удаления дыма были вскрыты все технологические люки, для чего въезд автотранспорта на территорию 130 квартала был перекрыт сотрудниками полиции.
После отключения электроснабжения специалистами сетевой компании огнеборцы в составе четырёх звеньев газодымозащитной службы обследовали около 700 метров тоннеля в поисках очага возгорания.
Заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска Денис Огородников, руководитель тушения пожара:
«Работа пожарных осложнилась сильным задымлением внутри технологического тоннеля, которое возникло из-за короткого замыкания силового кабеля. Определённое время ушло на ожидание работников электросетевой компании, которые произвели отключение электроэнергии. Только после этого пожарные смогли без риска для жизни приступить к поискам очага задымления».
Тление обмотки силового кабеля было обнаружено почти в центре тоннеля. Тушение производилось с помощью углекислотных огнетушителей.