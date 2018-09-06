В тоннеле под 130 кварталом Иркутска произошел пожар

Днём 6 сентября в 130 квартале города Иркутска пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло из-за короткого замыкания силового кабеля. Эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и других заведений не потребовалась.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили источник возгорания, находящийся на глубине 3 метров в технологическом тоннеле под землёй, в котором располагаются коммуникации.

В первом часу дня в пожарную охрану областного центра от очевидцев поступило сообщение о задымлении на территории 130 квартала.Для удаления дыма были вскрыты все технологические люки, для чего въезд автотранспорта на территорию 130 квартала был перекрыт сотрудниками полиции.

После отключения электроснабжения специалистами сетевой компании огнеборцы в составе четырёх звеньев газодымозащитной службы обследовали около 700 метров тоннеля в поисках очага возгорания.

Заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска Денис Огородников, руководитель тушения пожара:

«Работа пожарных осложнилась сильным задымлением внутри технологического тоннеля, которое возникло из-за короткого замыкания силового кабеля. Определённое время ушло на ожидание работников электросетевой компании, которые произвели отключение электроэнергии. Только после этого пожарные смогли без риска для жизни приступить к поискам очага задымления».

Тление обмотки силового кабеля было обнаружено почти в центре тоннеля. Тушение производилось с помощью углекислотных огнетушителей.