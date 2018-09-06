Творческая встреча с режиссером Эмиром Кустурицей состоится в Иркутском областном кинофонде

12 сентября в рамках 17 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина в «Доме кино» Иркутского областного кинофонда состоится творческая встреча с легендарным югославским и сербским кинорежиссером, актером, музыкантом, создателем и директором Международного фестиваля кино и музыки «Кустендорф» Эмиром Кустурицей. Она начнется с показа документального фильма «Кто такой этот Кустурица?» (2013) режиссера Наталии Гугуевой, председателя жюри кинофестиваля «Человек и Природа» 2018 года.



Творческая встреча состоится благодаря народному артисту РФ Денису Мацуеву, художественному руководителю международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале», пригласившему Эмира Кустурицу и его музыкальную группу, сообщают в пресс-службе Правительста Иркутской области.

За день до встречи, 11 сентября состоится спецпоказ художественного фильма Кустурицы «По млечному пути» (2016) с Моникой Беллуччи и самим режиссером в главных ролях.

Эмир Кустурица — создатель таких кинематографических шедевров как: «Аризонская мечта» (1991), «Андеграунд» (1995), «Черная кошка, белый кот» (1998), «Жизнь как чудо» (2004) и других, обладатель престижнейших мировых кинонаград, включая премию Сезар и две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, кавалер Ордена Почетного Легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.