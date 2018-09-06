Задолженность по зарплате в Иркутской области сократилася на 12 млн рублей

Объем задолженности по заработной плате в Иркутской области сократился на 12 млн рублей или в два раза по отношению к началу текущего года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Правительства со ссылкой на заявление министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой на областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

Среди субъектов Российской Федерации Иркутская область занимает 31 место по величине задолженности по заработной плате. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в Иркутской области задолженность по заработной плате на 1 августа 2018 года составляет 11,4 млн рублей в семи организациях. Основная часть долгов – 75%, или 8,6 млн рублей – приходится на пять организаций, находящихся в различных процедурах банкротства. В бюджетной сфере задолженность отсутствует.

Среди муниципальных образований Иркутской области наибольший объем задолженности сформирован в 19 организациях Иркутска, что составляет 57% от общего объема задолженности в регионе, по сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 4 млн рублей.

Согласно проведенному мониторингу, среди муниципальных образований региона большой объем задолженности сохраняется в Ангарском городском округе и в Братске. Комиссия признала неудовлетворительной организацию работы по погашению задолженности по заработной плате в Братске, Балаганском и Нижнеилимском муниципальных районах.

Мэрам рекомендовано взять на личный контроль вопросы своевременной выплаты заработной платы и организовать системную работу в этом направлении, принять действенные меры по погашению задолженности.