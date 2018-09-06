Виктор Захаров, «Сервико»: «Чтобы быстро развиваться, надо быть крупным» (видео)

«Конкурировать с федеральными компаниями, если ты локальный игрок, практически невозможно. Маленький частный бизнес здесь – миф». Так считает Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико», крупнейшей дистрибьюторской и логистической компании в Сибири.

В эксклюзивном интервью Газете Дело предприниматель рассказал, как параллельные проекты позволяют по-новому взглянуть на устоявшийся бизнес, и готов ли он передать свою компанию в управление наемным менеджерам.

Историю успехов и трудностей, и достижений и планов «Сервико» вы сможете узнать уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.