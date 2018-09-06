Новости

Виктор Захаров, «Сервико»: «Чтобы быстро развиваться, надо быть крупным» (видео)

6 сентября 2018

«Конкурировать с федеральными компаниями, если ты локальный игрок, практически невозможно. Маленький частный бизнес здесь – миф». Так считает Виктор Захаров, генеральный директор «Сервико», крупнейшей дистрибьюторской и логистической компании в Сибири.

В эксклюзивном интервью Газете Дело предприниматель рассказал, как параллельные проекты позволяют по-новому взглянуть на устоявшийся бизнес, и готов ли он передать свою компанию в управление наемным менеджерам.

Историю успехов и трудностей, и достижений и планов «Сервико» вы сможете узнать уже завтра, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Складская недвижимость: болезни и точки роста
Стоит ли покупать сейчас доллар? Евгений Богатырёв о том, как заработать на волатильности
Реализация залогового имущества: как риелторы помогают продавцам и покупателям
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании