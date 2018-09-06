Связь-Банк запустил для держателей карт сервис по дистанционному получению ПИН-кода

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) внедрил новую технологию для держателей карт – дистанционное получение ПИН-кода*.

В результате процесс установки ПИН-кода существенно упростился. Теперь при получении новой карты ПИН-код направляется клиенту в СМС-сообщении.

Если клиент забыл ПИН-код, то перевыпуск карты не потребуется. Для изменения или восстановления забытого ПИН-кода действующей карты достаточно обратиться в Контакт-центр Связь-Банка, пройти идентификацию и выбрать способ получения: СМС или интерактивное голосовое меню (IVR).

*Технология соответствует требованиям правил платёжных систем и гарантирует полную безопасность передачи и хранения данных.