Связь-Банк сообщил о переводе Биробиджанского филиала в статус операционного офиса

ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет своих клиентов о переводе с 22 сентября 2018 года Биробиджанского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», г. Биробиджан, в статус Операционного офиса «Биробиджанский» в структуре Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» с сохранением полного комплекса банковских услуг, предоставляемых в Биробиджанском филиале.
Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы обслуживания клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк», повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.
Переоформление ранее заключенных Биробиджанским филиалом договоров в связи с его переводом в статус Операционного офиса «Биробиджанский» не требуется.
Условия обслуживания клиентов после перевода Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский», адреса и телефоны подразделений останутся прежними,
С 22 сентября 2018 г. года будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Биробиджанский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:
к/с №: 30101810205070000870 в Дальневосточном ГУ Банка России
наименование Банка: Приморский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
КПП: 253643001
БИК: 040507870
В результате перевода Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский» будут изменены также номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), открытые ранее в Биробиджанском филиале.
Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).
ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии с действующим законодательством несёт ответственность перед своими клиентами по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных ранее в Биробиджанском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».
Более подробную информацию о переводе Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский» можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).