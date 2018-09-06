Связь-Банк сообщил о переводе Биробиджанского филиала в статус операционного офиса

ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет своих клиентов о переводе с 22 сентября 2018 года Биробиджанского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк», г. Биробиджан, в статус Операционного офиса «Биробиджанский» в структуре Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» с сохранением полного комплекса банковских услуг, предоставляемых в Биробиджанском филиале.

Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы обслуживания клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк», повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.

Переоформление ранее заключенных Биробиджанским филиалом договоров в связи с его переводом в статус Операционного офиса «Биробиджанский» не требуется.

Условия обслуживания клиентов после перевода Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский», адреса и телефоны подразделений останутся прежними,

С 22 сентября 2018 г. года будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Биробиджанский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810205070000870 в Дальневосточном ГУ Банка России

наименование Банка: Приморский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 253643001

БИК: 040507870

В результате перевода Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский» будут изменены также номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), открытые ранее в Биробиджанском филиале.

Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии с действующим законодательством несёт ответственность перед своими клиентами по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных ранее в Биробиджанском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк».

Более подробную информацию о переводе Биробиджанского филиала в статус Операционного офиса «Биробиджанский» можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).