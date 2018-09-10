К 2020 году Азия обойдет США по количеству ультра-богатых людей

Международная консалтинговая компания Knight Frank презентует обновление ежегодного аналитического отчета Wealth Report. По прогнозам компании, глобальный экономический рост и увеличение цен на активы повысят число demi-billionaires (владелельцы состояния свыше полумиллиарда долларов) во всем мире до 9 570 человек к 2022 году по сравнению с 6 900 в конце 2017 года.

Через четыре года в Азии ожидается больше demi-billionaires, чем в Северной Америке. В Азии к 2022 году прогнозируется увеличение их численности до примерно 3000 человек. В США общая численность demi-billionaires вырастет с 1830 до почти 2500 человек к 2022 году, в Китае – от 490 до 990 человек. В России и СНГ количество demi-billionaires снизилось практически вдвое с 430 до 250 человек в период с 2012 по 2017 год. Однако к 2022 году ожидается их увеличение до 310 человек. С 2017 по 2022 год прогнозируется прирост числа demi-billionaires в Латинской Америке и Карибском бассейне с 280 до 370 человек, в Африке – с 80 до 110, на Ближнем Востоке – с 390 до 500, в Австралии – с 70 до 90. В Европе продолжается стабильный рост demi-billionaires c 2012 года. На тот момент их было 1690 человек, в 2017 году – 1840, к 2022 году ожидается увеличение до 2420 человек.

К положительным факторам, способствующим росту числа demi-billionaires, можно отнести стабильный мировой экономический рост. МВФ прогнозирует рост на 3,9% в этом и в следующем году, по сравнению с динамикой роста на 3,8% в 2017 и 3,2% в 2016 году.

К факторам риска для ультра-богатых людей относятся политическая нестабильность (например, неопределенность в Великобритании и других странах ЕС), повышение напряженности между США и Китаем, а также протекзионизм, рост уровня задолженностей и процентных ставок.

В Китае число людей с состоянием свыше 50 млн долл. или более в инвестируемых активах за пять лет возросло на 96%, достигнув 8 800 в конце 2017 года. Стоит отметить, что в последнее десятилетие произошло резкое увеличение числа состоятельных китайских граждан, что связано с существенным экономическим ростом Китая. Четыре ключевых фактора, которые влияют на состоятельных китайских граждан с точки зрения их инвестиционных стратегий: турбулентность на финансовых рынках, образование и эммиграция, различные уровни богатства, контроль капитала.

Комментирует Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank: «Wealth Report – это уникальное исследование компании Knight Frank, которое уже много лет позволяет предоставить полную картину поведения ультра-богатых людей, их инвестиционных стратегий и движения активов. В нем собраны эксклюзивные данные, мнения ведущих экспертов, опросы и много другой важной для понимания инвестиционного ландшафта информации».