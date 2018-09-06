Создать сквер в 22 микрорайоне Ангарска планируют в следующем году

Мэр Ангарского округа Сергей Петров встретился с жителями по вопросу устройства сквера в лесном массиве 22 микрорайона. Ангарчане, проживающие в доме №1 микрорайона, высказали пожелания о том, каким они хотели бы видеть место отдыха. Благоустройство сквера со скамейками, дорожками, детской и спортивной площадками запланировано на 2019 год.

Фото: photovision38.ucoz.ru

По информации пресс-службы администрации Ангарского городского округа, проект ещё будет дополняться. Все предложения местных жителей внесены в протокол. Например, предлагалось перенести на другое место вольер для выгула собак, учесть площадку для стритбола, детскую игровую площадку перенести ближе к лесной зоне.

Напомним, проект по созданию в лесном массиве микрорайона сквера родился в нынешнем году. Также решен вопрос о благоустройстве и сохранении зеленых насаждений в 29 и 33 микрорайонах, а также вблизи Ангарского перинатального центра.

На встрече также обсуждалась перспектива жилой застройки на ближайшие годы. Мэр отметил, что возведение доступного для горожан жилья возможно только на тех территориях, куда уже проведены коммуникации. В противном случае новостройки перестанут появляться в городе, как это уже произошло на многих территориях региона.

«Задача номер один – переломить демографическую ситуацию, чтобы город рос, чтобы его не покидали люди. Для этого надо строить доступное жилье, создавать людям условия для работы и отдыха. Сегодня в новостройках Ангарска самая низкая цена по Иркутской области, это жилье весьма востребовано. Люди приобретают квартиры, приезжают с других территорий, где строительство давно прекратилось. В муниципалитете работает своя ипотечная программа. С 2014 по 2017 годы отмечается замедление снижения численности постоянного населения в 4 раза. А миграционная убыль населения в 2017 году сократилась почти в 22 раза по сравнению с данными 2014 года и составила 90 человек (прибыло – 4 488 человек, убыло – 4 578 человек). Количество прибывших на территорию выросло на 1 207 человек, количество убывших из АГО в 2017 году снизилось на 675 человек по сравнению с 2014 годом. В Ангарске самый низкий уровень безработицы среди городов региона. Безусловно, эту положительную динамику нам нужно наращивать», – подчеркнул Сергей Петров.