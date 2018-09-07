Нынешнее повышение пенсионного возраста — не последнее

Сергей Хестанов , советник по макроэкономике генерального директора <<Открытие Брокер>>

Советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов принял участие в онлайн-конференции «Пенсионная система: непопулярная реформа от популярного лидера». Эксперт уверен, что повышение пенсионного возраста стало вынужденной мерой в условиях санкций и опасений по поводу выплат пенсий. При этом уже в течение 5-7 лет правительство может вновь задуматься о подобной мере.

Повышение пенсионного возраста однозначно будет негативно воспринято обществом, однако медлить с этим решением уже нельзя, уверен советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов: «Пенсионный возраст на уровне 60/55 лет (мужчины/женщины) был установлен в далёком 1932 году (за исключением колхозников, у которых выход на пенсию регулировался иначе). В те времена на одного пенсионера приходилось 7 работников. Первые проблемы начались ещё в начале 1980-х годов. Тогда соотношение пенсионеры/работники ухудшилось до 1/3. В принципе, повышать пенсионный возраст было нужно уже тогда. Но именно к тому времени сильно выросли доходы от экспорта нефти и газа, что и позволило отложить тяжёлое, крайне непопулярное, но экономически обоснованное решение, просто субсидируя пенсионную систему из госбюджета».

Одной из главных причин введения непопулярной меры является падение доходов бюджета из-за санкций и падения нефтяных цен, утверждает эксперт: «Именно эти опасения и подтолкнули к принятию очень тяжелого для властей, но необходимого решения – повышению пенсионного возраста. Правильнее было бы принять это решение в период бурного роста экономики (2004-2007 гг.), но тогда всем казалось, что рост будет всегда. Конечно, полностью ликвидировать дефицит ПФР это мера не сможет, но снизит нагрузку на федеральный бюджет, а также риски задержек и невыплат пенсий. Очевидно, власти ждут больших трудностей для бюджета в ближайшие годы».

Различные меры по увеличению сборов, по мнению г-на Хестанова, обречены на неудачу: «Введение плоской шкалы НДФЛ в своё время увеличило поступление в бюджет, а любой рост платежей вызовет отрицательный эффект. Например, работодатели вернутся к конвертам, компании будут всячески прятать прибыль. Власти это понимают, поэтому не торопятся вводить прогрессивную ставку налогов».

Учитывая демографическую яму 90-х годов прошлого века и высокую долю теневой экономики, нынешнее повышение пенсионного возраста не будет последним. «В России (как и в СССР) пенсионная система является солидарной. Это означает, что взносы, собираемые с нынешних работников, идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Предполагается, что когда нынешние работники выйдут на пенсию, им будут платить те, кто будет работать в то время. Легко догадаться, что эта система хорошо работает, когда работников много, а пенсионеров мало. Возможно, лет через 5-7 лет власти поставят народ перед фактом и снова увеличат пенсионный возраст», – констатирует Сергей Хестанов.