1,2 млн рублей долга по зарплате вернули работникам управляющей компании в Иркутской области

Более 1 млн рублей задолженности по зарплате в пользу работников управляющей компании в пос. Мамакан взыскали судебные приставы Отдела судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП России по Иркутской области.

Комиссия по трудовым спорам муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате 58 работникам и предъявила их на исполнение судебным приставам, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Общая сумма долга за три месяца составила 1,2 млн рублей.

Судебные приставы уведомили руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц Управления.

Должником приняты меры к выплате рабочим заработанных ими денежных средств в полном объеме.