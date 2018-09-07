RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Дальневосточному банку на уровне ruВВВ

Рейтинг установлен по российской национальной шкале и является долгосрочным со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство «Эксперт» подчеркивает высокие показатели эффективности деятельности Банка, которые обеспечивают сильную оценку достаточности его собственного капитала и прибыльности. Кроме того, в качестве дополнительных факторов устойчивости и экономической самостоятельности Банка отмечаются высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам и источникам фондирования, а также существенный запас балансовой ликвидности.

«Дальневосточный банк уверенно занимает твердые позиции на рынке финансовых услуг. На сегодняшний день в Банке обслуживается почти 17 тысяч юридических и 200 тысяч физических лиц. Рейтинг со стабильным прогнозом подтверждает правильность выбора наших клиентов: мы представляем надежный банк, который по большинству ключевых показателей находится в числе ведущих кредитных организаций Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это, безусловно, говорит об эффективности стратегии, выбранной Дальневосточным банком — кредитной организацией с почти 30-летней историей», — прокомментировал Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк.

Кредитный рейтинг ПАО «Дальневосточный банк» был впервые опубликован 13.09.2017.