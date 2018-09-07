Налогоплательщики из Иркутской области с начала года выплатили на 29% больше налогов и сборов, чем в прошлом году

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за семь месяцев 2018 года поступило более 239 млрд рублей налогов и сборов, что на 53 млрд рублей или на 29% выше уровня поступлений января-июля 2017 года. Как пояснили в пресс-службе УФНС России по Иркутской области, положительные темпы поступлений во все уровни бюджета сохраняются.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 146 млрд рублей или 61%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 87 млрд рублей или 36%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 14 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты свыше 6 млрд рублей или почти 3 процента.

Кроме того, поступило 56 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – около 45 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 10 млрд рублей, в Фонд социального страхования – менее 2 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет за семь месяцев 2018 года на 42 млрд рублей или на 41% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 91 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 31 млрд рублей или на 51% выше уровня января-июля 2017 года. Данный рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, а также положительной динамикой мировых цен на нефть. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 30% доходов федерального бюджета (или более 44 млрд рублей).