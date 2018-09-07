На БрАЗе монтируют новую газоочистную установку

На Братском алюминиевом заводе продолжается экологическая модернизация. Сейчас на промплощадке монтируют очередную газоочистную установку.

Скриншот видеосюжета: bst.bratsk.ru/news/35207

Компания планово обновляет электрофильтры, которые работали с 1966-го года, сообщает Братская студия телевидения.

Уже заканчивается монтаж двух таких установок, каждая из которых стоит более 100 млн рублей. Кроме того, семь лет назад на БрАЗе ввели в эксплуатацию первую «сухую» газоочистку норвежского производства «Альстом». Затем инженеры РУСАЛа разработали газоочистку собственного производства. Сейчас ее монтируют на промплощадке. Эффективность установки – 99,9%. В отличие от «мокрых» газоочисток, новые установки полностью автоматизированы.

Андрей Толстокоров, директор по реализации инвестмероприятий БрАЗа ОК РУСАЛ: «Это у нас уже шестая подобная газоочистка, и первая – нашего собственного производства, и отличаться она будет от предыдущих тем, что здесь, после модернизации «мокрого хвоста», она еще будет улавливать серу, что для нашего города очень важно».

Результат работы новых газоочисток очевиден: работа так называемой «горелки» сопровождается выделением паров в атмосферу, современная же установка исключает даже пары.

Александр Гавриленко, директор по экологии БрАЗа ОК РУСАЛ: «Несмотря на санкции, все работы выполняют согласно графику и будут выполнены к концу года. Также на этих корпусах 11, 12 продолжается монтаж автоматической подачи глинозема в рамках «Экологического Содерберга».

Уже завершен монтаж всех крупногабаритных объектов. Финальный этап пройден на 50 процентов, сейчас идет установка самого большого элемента комплекса – силоса. На БрАЗе ведется работа по еще двум газоочистным установкам, под них готовят фундамент. Согласно программе экологической модернизации, до 2025 года промплощадка должна быть полностью оснащена новейшими газоочистными установками. Каждая из них снижает воздействие на окружающую среду. Уже второй год подряд на экологические мероприятия Братский алюминиевый завод выделяет порядка полутора миллиардов рублей.