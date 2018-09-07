Власти Иркутской области намерены исключить возможность коррупции в ритуальной сфере

Возможность коррупции в ритуальной сфере должна быть исключена. Способы решения проблемы обсудили на первом заседании рабочей группы по разработке решений проблемных вопросов в сфере оказания ритуальных услуг в Иркутской области, которое провёл заместитель руководителя аппарата губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александр Фёдоров.

Фото: irkobl.ru

В состав группы вошли специалисты управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, министерства имущественных отношений Иркутской области, регионального министерства здравоохранения, Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, Следственного управления Следственного комитета России по региону, Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и других структур. Они отметили, что в ведомства поступают множество жалоб на нарушения, в том числе и коррупционные, в сфере ритуальных услуг, но решения выходят за рамки полномочий какой-либо одной службы, поэтому было принято решение создать межведомственную группу.

Так, в разные структуры поступают сообщения о случаях, когда ритуальные службы узнают о смерти людей раньше, чем медики и полиция. Родственникам, которые находятся в сложном психоэмоциональном состоянии, их специалисты предлагают, и нередко навязывают, различные услуги. Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, ритуальные службы, расположенные в зданиях медицинских учреждений, например, моргов или судебно-медицинских экспертиз, имеют конкурентные преимущества перед другими участниками рынка и злоупотребляют ими. Они могут первыми предлагать свои услуги родственникам умерших, зачастую по завышенным ценам. Кроме этого, зарегистрировано несколько случаев расположения частных ритуальных залов в помещениях медицинских учреждений. Родственников настоятельно просят проводить прощания именно там. Зафиксирован ряд случаев, когда отказавшихся родственников заставляли оплачивать вынос тела через помещения ритуального зала, хотя это единственный выход из медучреждения.

Участники рабочей группы отметили, что такие факты говорят о коррупционной составляющей. Для её снижения принято решение о запрете предоставления в аренду ритуальным службам помещений медицинских учреждений. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова отметила, что такая работа уже начата. В регионе введён мораторий на предоставление такой аренды, идёт работа по расторжению действующих договоров. В Иркутском районе в следующем году начнут строительство единого здания судебно-медицинской экспертизы. Проектно-сметная документация уже разработана, пройдены необходимые согласования. Ожидается, что с введением в эксплуатацию значительная часть ритуальных залов и организаций станет располагаться рядом с ним. Для решения вопросов утечки информации из медицинских учреждений, навязывания услуг, фактов коррупции принято решение наладить межведомственное взаимодействие и оперативную передачу сведений.