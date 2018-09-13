Семья является главной ценностью для россиян

Россияне назвали важнейшие качества личности и свои главные ценности. На первые места поставили семью, безопасность и надёжность. По сравнению с результатами 2012 года заметно выросла ценность патриотизма. А такие качества, как сексуальная привлекательность и непокорность, оказались в самом конце списка.

В ходе исследования Ромир респондентам предлагалось оценить каждую позицию из списка 25 ценностей и качеств личности по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 балл означал «совсем не важно», а 10 – «очень важно». Список приоритетов был сформирован на основе международных методик, которые традиционно используются в маркетинговых исследованиях для оценки эмоционального восприятия.

Аналогичное исследование важнейших ценностей и качеств, которыми руководствуются россияне, Ромир проводил в 2012 году. Как выяснилось, за эти годы система ценностей граждан осталась достаточно стабильной. Приоритеты не изменились, но распределение мест в топ-10 стало несколько другим.

Список возглавила семья. Максимальный балл этой ценности присвоили 56% респондентов (51% мужчин и 61% женщин). В 2012 году семья находилась на второй строке списка, уступив первое безопасности. Теперь же ценности поменялись местами.

По данным нового исследования, безопасности присвоили высший балл 51% респондентов (46% мужчин и 55% женщин).

На третьем месте оказалась надёжность – о её максимальной важности заявили 42% опрошенных (38% мужчин и 46% женщин). В 2012 году, надёжность в списке приоритетов жителей страны также занимала третье место.

Свои позиции сохранила честность – и шесть лет назад, и сейчас в списке приоритетов её поставили на четвёртое место.

Рисунок 1. Наиболее значимые для россиян ценности и качества, 2012-2018 гг.

На пятую строку рейтинга россияне поместили достаток – эта ценность для жителей страны приобрела большую важность, чем шесть лет назад. Тогда достаток занимал восьмую позицию.

Сразу три пункта прибавила образованность, которая поднялась с десятого на седьмое место. А вот оптимизм и окружение, наоборот, упали. В новом списке они заняли восьмое и девятое место, в то время как в 2012-м стояли на пятом и шестом.

За пределами десятки приоритетов самую большую ценность приобрёл патриотизм, который поднялся в списке сразу на восемь строк (см. Рисунок 2) - на одиннадцатое место, при том, что в 2012 году респонденты ставили его на девятнадцатое. Гораздо больше россияне стали ценить новаторство, которое оказалось теперь на девятнадцатом месте, поднявшись с предпоследнего, двадцать четвёртого.

Рисунок 2. Другие значимые для россиян ценности и качества, 2012-2018 гг.

В то же время такие качества и ценности, как духовность и щедрость, потеряли свои позиции – духовность опустилась в рейтинге на две строки вниз, а щедрость на три. Но лидерами падения оказались вдохновение и сексуальная привлекательность. Эти качества, которые ранее находились на шестнадцатом и семнадцатом месте соответственно, переместились на двадцать третью и двадцать четвёртую позицию – в самый низ рейтинга, который, как и в 2012 году, замыкает непокорность.

*В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое население России.



Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.