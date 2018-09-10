Стабилизация курса: россияне уверены, что власти делают недостаточно

Рубль не может стабилизироваться. 74% граждан России считают ослабление рубля проблемой для страны. 65% – для себя лично. В том, что власти делают всё, чтобы стабилизировать курс национальной валюты, уверены лишь 29% граждан.

Две трети россиян – 65% – считают снижение курса рубля проблемой для себя лично. И только 35% полагают, что этот фактор лично для них не представляет никаких сложностей. Такие данные исследовательский холдинг Ромир получил в результате опроса методом IVR, в ходе которого участникам предлагалось ответить «да» или «нет» на три вопроса об ослаблении рубля.

1. Является ли ослабление рубля проблемой лично для вас?

Как показало исследование, чем старше россияне, тем меньшее значение имеют для них колебания курсов валют. Если в возрастной группе от 18 до 34 лет ответ «да» выбрали большинство – 78% опрошенных, то в группе старше 60 лет мнения разделились почти поровну. 53% заявили, что эта проблема касается их лично, но 47% отвергли утверждение.

При этом доля тех, кто считает снижение курса рубля проблемой не только для себя, но и для государства, оказалась заметно выше. Утвердительно на этот вопрос ответили 74% россиян. Вариант «Нет» выбрали только 26%.

2. Является ли ослабление рубля проблемой для государства?

Так же, как и при ответе на предыдущий вопрос, снижением курса рубля как проблемой государственного масштаба более обеспокоены молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 24 лет «да» на этот вопрос ответили 82%, в группе от 25 до 34 лет – 81%.

Чаще других утвердительный ответ давали в Уральском федеральном округе – 84%. Реже, чем в целом по стране – в Северо-Западном. Снижение рубля там посчитали проблемой для государства только 63% опрошенных.

– Довольно часто можно слышать тезис о том, что если ты зарабатываешь в рублях и рассчитываешься в национальной валюте, то бояться колебаний курса не стоит. Опрос опровергает это утверждение, – комментирует исследование Андрей Милёхин, президент холдинга Ромир. – Две трети населения обеспокоены и следят за ситуацией, причём переживают за своё материальное благополучие даже меньше, чем за страну в целом.

Интересно, что при этом менее трети респондентов полагают – власти делают всё, чтобы не допустить резких колебаний курса валют. Об этом заявили всего 29% участников исследования Ромир. 71% опрошенных уверены в обратном.

3. Делают ли власти всё возможное, чтобы стабилизировать обменный курс рубля?

Меры правительства по поддержке рубля считают достаточными только 22% граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Напротив, среди тех, кто старше 60, утвердительно на этот вопрос ответили 40% участников.