Когда все говорят об обвале рубля, пора его покупать?

В четверг, 6 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 100 коп. (+1,47%), до 69,25 руб., курс евро – на 111 коп. (+1,40%), до 80,50 руб.

Торги на Московской бирже открылись и закрылись снижением курса рубля к иностранным валютам. Падение ускорилось на американской сессии на фоне рисков введения новых антироссийских санкций, обвала индекса российских облигаций России (RGBI) и цен на нефть. По итогам торгов индекс RGBI упал на 0,65%, до 131,97. Баррель Brent подешевел до $75,62 (-2,6%). Курс доллара закрепился выше 69 руб., курс евро – выше 80 руб.

Санкционная тема для российской валюты останется главной до конца сентября. Техническая картина очень мрачная для индекса RGBI. Возросли риски упасть на 12%, до 116 пунктов. Для рубля это негативный фактор, но к предупреждениям уже все привыкли. Падение может замедлиться.

Санкционное давление и нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками ослабляет рубль против иностранных валют. В СМИ стали появляться прогнозы для курса доллара на уровне 90 руб. и 100 руб., а значит пора выходить из длинных позиций и покупать рубль.

Когда все начинают предрекать рублю обвал, рынок разворачивается вниз. Могу ошибаться, но сейчас я мыслю как спекулянт. Трейдинг изменил мое мышление. Крупные спекулянты всегда играют против толпы. Чтобы скинуть валюту, нужен на неё высокий спрос. Когда все начнут покупать валюту, крупные игроки начнут её им продавать. Когда спрос на иностранную валюту снизится, курс доллара снизится. Потом нисходящее движение получит название – техническая коррекция.

К тому же хочу напомнить, что министр финансов России Антон Силуанов вчера заявил, что наблюдающаяся волатильность курса рубля не должна продлиться долго, у ЦБ РФ и Минфина есть рычаги воздействия на ситуацию. Для меня это звоночек. Если ещё своё мнение о курсах валют выскажет президент РФ Владимир Путин, то рынок точно развернется. Мое мнение такое: пока высокие курсы доллара и евро, то при негативном фоне для рубля можно выйти из длинных позиций по хорошим ценам – перейти из валют в рубль.

Владислав Антонов, аналитик Альпари