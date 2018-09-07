Новости

Виктор Бронштейн проведёт в своей галерее бесплатную экскурсию

7 сентября 2018

13 сентября в формате традиционной бесплатной экскурсии коллекционер и меценат Виктор Бронштейн проведет авторскую экскурсию по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». Экспозиция в галерее – премьера новой коллекции скульптур. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры. 

<p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p>

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна


Выставка «Другое измерение» продлится до 23 сентября, затем работы отправятся в другие музеи мира, сообщает пресс-центр галереи. Встреча 13 сентября – одна из заключительных экскурсий по экспозиции.

Известного скульптора и Виктора Бронштейна объединяет совместный творческий проект и теплые личные отношения. Авторская экскурсия – это возможность узнать историю создания скульптур и интересные факты о новой коллекции. Виктор Бронштейн раскроет детали организации масштабного выставочного проекта.

Возрастное ограничение 0+. Начало в 17:30.
Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей. Экскурсия отдельно не оплачивается.
Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3. 
Тел. (3952) 75-60-30


<p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Спусковым крючком для обвала рубля стала покупка валюты на $1 млрд
Окружающая конъюнктура для рубля становится все более мрачной
Рубль существенно снижается как по отношению к доллару, так и к евро
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании