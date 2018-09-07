Виктор Бронштейн проведёт в своей галерее бесплатную экскурсию

13 сентября в формате традиционной бесплатной экскурсии коллекционер и меценат Виктор Бронштейн проведет авторскую экскурсию по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение». Экспозиция в галерее – премьера новой коллекции скульптур. Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры.

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Выставка «Другое измерение» продлится до 23 сентября, затем работы отправятся в другие музеи мира, сообщает пресс-центр галереи. Встреча 13 сентября – одна из заключительных экскурсий по экспозиции.

Известного скульптора и Виктора Бронштейна объединяет совместный творческий проект и теплые личные отношения. Авторская экскурсия – это возможность узнать историю создания скульптур и интересные факты о новой коллекции. Виктор Бронштейн раскроет детали организации масштабного выставочного проекта.

Возрастное ограничение 0+. Начало в 17:30.

Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей. Экскурсия отдельно не оплачивается.

Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.

Тел. (3952) 75-60-30