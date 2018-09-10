Елена Синильникова: «Государство не даст вам денег, необходимых для комфортного уровня жизни»

Стоит ли пользоваться кредитными картами? С какими инвестиционными инструментами нужно и можно работать? Чего ждать от пенсионной реформы и что необходимо делать уже сейчас? Своим мнением с порталом SIA.RU поделился человек, чувствующий себя в сфере финансов, как рыба в воде – Елена Синильникова, независимый финансовый советник.

Про банки. Как физлицо, я предпочитаю Тинькофф Банк, очень нравится его карта с кэшбеком. И, конечно же, пользуюсь картой Сбербанка за его повсеместность и удобную систему переводов денежных средств.

Как юридическое лицо держу расчетный счет в Тинькофф Банке и собираюсь открывать дополнительный в Альфа-Банке. Альфа-Банк никогда не был банком с низкими комиссиями, но уровень сервиса и набор банковских продуктов у них – одни из самых лучших, на мой взгляд, и я рекомендую его своим клиентам, у меня с ним заключено партнерское соглашение.

Про кредиты. Сейчас я уже не пользуюсь кредитными продуктами, но в своё время у меня была ипотека от ВТБ24 под очень низкий процент на тот момент. Впечатления по взаимодействию с банком остались только положительные: банк всё сделал для того, чтобы я смогла в кратчайшие сроки получить деньги.

Раньше я пользовалась кредитками. Это было до того, как я стала глубоко изучать личное финансовое планирование. Можно иметь кредитную карту для пользования грейс-периодом, тем более, что у некоторых банков они достаточно большие. По-хорошему, нужно иметь финансовый резерв на непредвиденные расходы, но, если его нет по какой-то причине, можно воспользоваться картой с грейс-периодом, если нужно ненадолго перехватить денежные средства. Однако кредитный лимит использовать всё же не рекомендую, это затягивает и закабаляет людей.

К кредитам для физических лиц в целом я отношусь отрицательно, я 14 лет работала в IT отделе банка, настраивала и сопровождала продукты, в том числе кредитные. Работала с реструктуризациями, со сложными кредитами юридических и физических лиц, и видела разные ситуации. Все они были плачевны для заемщика.

Оправданными кредитами считаю ипотеку, потому что сложно накопить нужную сумму на жильё, и автокредит, если машина действительно необходима семье как средство заработка, как средство передвижения, если много детей, или живут где-то далеко от места работы, школы… В остальном можно обойтись без кредитов, если уметь эффективно распоряжаться личными финансами.

Нужно просто правильно ставить цели и планировать свои денежные средства. Начинать надо с регулярного ведения бюджета и составления личного финансового плана, который является долгосрочной стратегией достижения финансовых целей.

О финансовых принципах. Самый мой первый принцип – заплати себе сам. Получая доход, необходимо откладываем определенную сумму, как правило, от 10%, смотря какие у нас цели. Резерв, так называемая подушка безопасности, обязательно должен быть. Как правило размер финансового резерва достигает от 3 до 6 месячных расходов, а кому-то необходима сумма и до 12 месячных расходов, чтобы уверенно себя чувствовать. Держать его лучше в системно значимом банке в депозите с возможностью частичного изъятия. За доходностью здесь гнаться не стоит. То, что накапливается сверх финансового резерва становится рабочим капиталом, который будет нас «кормить» в перспективе. Конечно, капитал, который даст хороший пассивный доход, создастся не сразу, но, я считаю, что в любом случае человек сам должен об этом позаботиться, ведь ни одно государство не может дать человеку денег, которые ему нужны для комфортного уровня жизни. Особенно остро это ощущается сейчас. Чем больше у нас времени до создания пенсии, тем меньше сумма, которую мы можем ежемесячно инвестировать, поэтому, чем раньше об этом человек задумается, тем лучше.

Про инвестиции. У меня достаточно обширный арсенал инвестиционных инструментов. Я люблю диверсификацию. Во-первых, мне нравится пробовать что-то новое. Во-вторых, я распределяю риски. Конечно, у меня есть небольшой банковский депозит, шесть месячных моих расходов, под подушку безопасности. Естественно, у меня есть страховка жизни, она у меня накопительная, долгосрочная, на 20 с лишним лет. Я в ней средства на пенсионное обеспечение. Весной у меня произошел страховой случай, и я получила хорошую выплату по этой страховке, она очень меня выручила. В мировой практике страхование жизни – это неотъемлемая часть финансового планирования, и я рекомендую это использовать, подобрать оптимальную программу с посильным взносом.

Активно пользуюсь брокерскими счетами. Предпочитаю заниматься больше долгосрочным инвестированием в акции недооцененных компаний, нежели краткосрочной спекуляцией. А также подбираю соответствующие инструменты исходя из того, к какому сроку у меня стоит достижение той или иной финансовой цели.

Про валюту. Валютная диверсификация обязательно должна присутствовать. Одним из валютных инструментов является инвестиционное страхование жизни unit-linked на 15 лет. Каждый месяц инвестирую туда определенную сумму денег. Таким образом, я создаю накопления в валюте, потому что понимаю, что с рублем всякое может случиться.

Про пенсионную реформу. Это будет социально бедствие. Очень много людей в предпенсионном возрасте сейчас понимают, что их пенсия отодвинется на очень долгий срок. У многих нет сбережений. В Иркутске, я могу точно сказать, мало кто накапливает. Люди не подготовлены: доходы низкие, откладывать тяжело. Кто-то, конечно, успеет подготовить к пенсии, а кому-то даже не с чего отложить. Получается дисбаланс: людям старшего возраста тяжелее найти работу, по сути, они должны быть где-то трудоустроены, а сейчас всё идет к тому, что даже 35-летним отказывают и берут на должность тех, кто моложе. Куда устраивать этих стариков? Меня волнует вопрос, как им дожить до того возраста, когда они будут получать пенсию? Качество жизни, уровень здоровья оставляет желать лучшего... и это грустно.

Про первые деньги. Я начала работать в 17 лет. Училась тогда в Байкальском государственном университете прикладной информатике в экономике и параллельно пробовала себя в дизайне, создавала ролики для светодиодных экранов, занималась полиграфией, техническим дизайном.

Про мошенничество. В 2011 году я поехала в Таиланд, в тот момент у меня была карта Связного Банка, которой, как я знала, не стоит расплачиваться в этой стране. Однако при вылете в Россию наш рейс задержали, мой ребенок захотел пить, а наличных средств не было. Я купила бутылку воды по карте, на которой была приличная сумма денег. И через две недели после прилёта с карты было списано 1,3 миллиона корейских денег, тогда это была примерно тысяча долларов. Естественно, я заблокировала эту карту, написала опротестовании транзакции, и через два месяца деньги вернули, благо списание произошло в другой стране, и это было легко доказать. Нужно быть очень осторожным, не отдавать свою карту в чужие руки, не использовать в незнакомых устройствах. Есть даже перечень стран, в которых опасно рассчитываться картами, и об этом предупреждают банки. Теперь я научена, и благодарна банку, который оперативно сработал.