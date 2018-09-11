Туры в ОАЭ оказались самыми дешевыми для пляжного отдыха осенью

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал предложения туроператоров на сентябрь-ноябрь и составил топ самых дешевых туров осени. Для анализа были выбраны туры на двоих на 7 ночей с проживанием в отеле 3 звезды без питания и вылетом из Москвы. Учитывались только те страны и курорты, где в течение всех трех месяцев осени погода и температура воды подходят для пляжного отдыха.

Самым дешевым направлением осени оказались Объединенные Арабские Эмираты. Минимальная стоимость недельной поездки на двоих в эту страну составила 43200 рублей. Второе место занял Таиланд. Отдых на курорте Паттайя осенью стоит от 52000 рублей. Замыкает тройку лидеров Индия. Курорт Калангут предлагает недельный отдых минимум за 57600 рублей.

“Основная борьба за российских туристов в предстоящем осенне-зимнем сезоне как и прежде развернется между Таиландом и ОАЭ. Первая страна пока опережает вторую по турпотоку из России, однако туристические власти ОАЭ уделяют повышенное внимание привлечению наших туристов, о чем свидетельствует, в частности, отмена визового режима. И эта работа уже дает результат. Если по официальным данным в первом полугодии турпоток из России в Таиланд вырос на 38,3%, то в ОАЭ — на 54,6%”, — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Топ самых дешевых туров в сентябре-ноябре 2018 с вылетом из Москвы