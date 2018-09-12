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Президент Superjob: "Поправки к пенсионной реформе сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий"

12 сентября 2018

Предложенные Президентом поправки сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий, утверждает президент Superjob Алексей Захаров. В случае принятия любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им отказывают чаще всего под разными предлогами, отмечает президент Superjob:

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— Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат? Плачевный для беременных. При малейшей возможности не брать на работу беременную — не берут. А вдруг что? Уволить будет невозможно. Соответственно, даже отличных специалистов, если они беременные, работодатели шарахаются.

При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи суперспецами, необходимыми рынку.


/ СИА /
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