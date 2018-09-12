Президент Superjob: "Поправки к пенсионной реформе сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий"

Предложенные Президентом поправки сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий, утверждает президент Superjob Алексей Захаров. В случае принятия любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им отказывают чаще всего под разными предлогами, отмечает президент Superjob:

— Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат? Плачевный для беременных. При малейшей возможности не брать на работу беременную — не берут.

А вдруг что? Уволить будет невозможно. Соответственно, даже отличных специалистов, если они беременные, работодатели шарахаются.

При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи суперспецами, необходимыми рынку.